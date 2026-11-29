El boom que desafía la recesión: cómo esta industria aliada a China se expandió con la apertura

El último trimestre del año aparece como una instancia decisiva para la economía argentina. Después de un septiembre que mostró una recuperación mensual, el Gobierno sostiene que la actividad puede dejar atrás la recesión técnica, que sin embargo no admite como tal, mientras los analistas siguen divididos sobre la posibilidad de consolidar un repunte. A esa expectativa se suman las señales de tensión financiera, con el riesgo país en niveles elevados y nuevas inquietudes sobre el dólar.

Un indicador privado que acaba de publicarse ofrece una primera referencia sobre el desempeño de octubre. El Índice General de Actividad (IGA) de Orlando J. Ferreres & Asociados registró una nueva caída mensual y un retroceso interanual, con un acumulado que quedó sin variación en los primeros diez meses de 2026.

Recesión técnica: qué mostró Ferreres sobre la actividad económica en octubre

El IGA-OJF registró en octubre una caída de 2,3% interanual y una baja de 0,3% en la medición desestacionalizada frente a septiembre. En los primeros diez meses de 2026, el indicador acumuló una variación nula respecto del mismo período de 2025.

El resultado interrumpió la recuperación parcial que había mostrado la actividad después de la fuerte caída de julio. Según Ferreres, tras dos meses levemente positivos, el nivel general volvió a retroceder en octubre.

El informe también advirtió que la mejora esperada para los últimos meses del año perdió fuerza. “Esperamos que la recuperación se produzca más paulatinamente que lo considerado inicialmente”, señaló la consultora, que además anticipó mayores dificultades para que los sectores rezagados se acoplen al crecimiento de las actividades más dinámicas.

El IGA es un estimador mensual del producto bruto interno (PBI) que Ferreres construye a partir de 122 series estadísticas. La consultora lo presenta como un indicador de la evolución general de la economía, con frecuencia mensual y una demora menor a un mes. El dato de octubre es preliminar y está sujeto a revisión, al igual que los últimos cuatro registros.

Recesión técnica: el Gobierno cuestiona la definición y los analistas ven una caída

La publicación del EMAE de septiembre abrió una discusión sobre la definición de recesión técnica. El indicador mostró un avance mensual de 1,1%, pero una caída interanual de 1,2%. La mejora no alcanzó para compensar las contracciones previas y, según las estimaciones de los analistas, el tercer trimestre habría cerrado con una baja cercana a 1,8%.

En ese escenario, economistas señalaron que la economía acumuló dos trimestres consecutivos de caída desestacionalizada. El dato de septiembre, además, llegó después de que el INDEC revisara las variaciones de julio y agosto, con una contracción de 2,5% en julio y un avance de 0,4% en agosto.

El ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó la definición y sostuvo que “la definición de recesión técnica es casi arbitraria”. En una entrevista con A24, argumentó que la medición debería considerar también la profundidad y duración de la caída y la cantidad de sectores involucrados.

Caputo defendió la evolución reciente de la actividad y afirmó que, entre agosto y septiembre, la economía recuperó 1,5%. También atribuyó la suba del dólar de los últimos días al contexto internacional y descartó que ese movimiento se traslade a los precios.

Desde el análisis privado, en cambio, las señales sobre el cierre del año siguen divididas. Algunas consultoras esperan que el cuarto trimestre termine con una variación positiva y permita dejar atrás la recesión técnica; otras advierten que la recuperación es débil y que los sectores ligados al mercado interno todavía muestran dificultades.

Recesión técnica y actividad: una recuperación que no llega a todos los sectores

El informe de Ferreres mostró que el desempeño de octubre fue dispar. La actividad de minas y canteras creció 17,8% interanual, impulsada principalmente por la producción de petróleo crudo. En los primeros diez meses del año, el sector acumuló una expansión de 14,5%.

También avanzaron electricidad, gas y agua, con una suba interanual de 5,6%, y transporte, almacenamiento y comunicaciones, que creció 1,5%.

En sentido contrario, el sector agropecuario cayó 9,6% interanual en octubre, con una baja de 12,3% en la producción agrícola y de 6,4% en la ganadería. Ferreres atribuyó el retroceso del agro a una alta base de comparación en el último trimestre de 2025. Pese a esa caída mensual, el sector acumuló una mejora de 5,3% entre enero y octubre.

Ferreres atribuyó el retroceso del agro a una alta base de comparación en el último trimestre de 2025 Fuente: Shutterstock Shutterstock

La industria manufacturera retrocedió 3% interanual, mientras que el comercio cayó 3,3% y la intermediación financiera, 5,4%. Estas actividades también incidieron negativamente en el resultado general de octubre.

La consultora advirtió que la recuperación será más lenta y desigual entre los sectores. Para 2027, agregó, la evolución de la actividad también estará condicionada por el contexto político.