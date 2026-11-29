Un zumbido que se acerca. En el cielo, un punto que crece mientras alguien lo sigue desde una pantalla. Después, un estallido.

La imagen de drones atacando posiciones militares, infraestructura y personas, cada vez más habitual en videos de conflictos que circulan por las redes sociales, resume una transformación que va mucho más allá del campo de batalla: la guerra incorporó una herramienta relativamente barata, capaz de multiplicar los ataques y obligar al adversario a gastar mucho más para defenderse.

Los drones cambiaron la forma de combatir, pero también el negocio militar. Su expansión abrió nuevos mercados, multiplicó los proveedores y puso en marcha una carrera industrial en la que ya no alcanza con fabricar el arma más sofisticada. También importa cuánto cuesta producirla, cuántas unidades se pueden fabricar y con qué velocidad se actualizan.

La investigación “¿Quién tiene alas? El nuevo orden aéreo”, de International Affairs Watch (IAW), reconstruye esa transformación a través de los conflictos de Ucrania y Rusia, Sudán, el Golfo, Yemen y Europa del Este. El trabajo reúne datos sobre ataques, fabricantes, transferencias de tecnología y costos para mostrar cómo los drones están modificando el equilibrio militar y económico.

Drones militares AI generated image with ChatGPT | El Cronista EN

International Affairs Watch (IAW) es un observatorio independiente de conflictos internacionales, constituido como asociación civil sin fines de lucro y con personería jurídica en Córdoba. Su trabajo combina investigación basada en fuentes abiertas, análisis geopolítico y herramientas cuantitativas para monitorear conflictos y estudiar sus dinámicas políticas, militares y humanitarias.

El especial fue elaborado por Ezequiel Emanuele y Valentina Benta, y reúne datos de conflictos de distintas regiones, registros de ACLED y estimaciones de costos para reconstruir la expansión de los drones. La investigación analiza dónde se utilizan, qué Estados y grupos armados los incorporaron, cómo se abastecen y qué diferencia existe entre el costo de atacar y el de defenderse

Una industria que dejó de ser exclusiva de las grandes potencias

En 2020, apenas 24 países contaban con drones armados, frente a unos 80 que disponían de aparatos sin armamento, según el investigador Michael J. Boyle, citado por IAW. Estados Unidos e Israel dominaban las exportaciones, mientras China ofrecía modelos como el Wing Loong por entre u$s 1 millón y u$s 2 millones.

. Fuente: Reuters

El mercado se amplió desde entonces. En 2024, más de 40 Estados ya operaban drones armados de gran tamaño y cerca de la mitad los había incorporado en apenas tres años, según el informe. También comenzaron a utilizarlos grupos armados que no son Estados, como los hutíes de Yemen y las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán.

La expansión responde, en buena medida, a una ecuación económica: los drones pueden ser más baratos que otros sistemas de ataque, se producen en grandes cantidades y permiten operar sin poner en riesgo a un piloto. La tecnología también se volvió más accesible a través de la compra de aparatos comerciales, la adaptación de modelos civiles y la fabricación bajo licencia.

América Latina: los drones también cambiaron la guerra de los grupos armados

La expansión de los drones armados también llegó a América Latina, donde grupos insurgentes y organizaciones criminales los incorporaron a sus estrategias de combate, vigilancia territorial y logística. Colombia se convirtió en el principal foco regional, pero el fenómeno comenzó a extenderse hacia México, Ecuador y Brasil.

. Fuente: Reuters

Según el informe Drones are re-shaping armed group warfare in Latin America, publicado por ACLED y firmado por su especialista regional Tiziano Breda, la organización registró alrededor de 670 eventos con drones armados en la región desde 2018. Más del 72% de esos registros se concentró entre el 1° de enero de 2025 y el 21 de agosto de 2026.

Colombia reúne 97 de los 182 municipios latinoamericanos en los que ACLED registró eventos de este tipo. Allí, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC utilizan drones para atacar a las fuerzas de seguridad, especialmente en zonas rurales cercanas a cultivos de coca y corredores del narcotráfico. El número de grupos armados que emplean drones pasó de cinco en 2024 a 19 en 2026, según el informe.

En México, los drones se utilizan tanto para vigilancia como para atacar a poblaciones ubicadas en territorios controlados por organizaciones rivales. ACLED registró eventos con drones armados en 17 de las 32 entidades federativas mexicanas entre 2021 y el 21 de agosto de 2026.

La expansión también alcanzó a Ecuador y Brasil. En el primero, los drones fueron utilizados principalmente para atacar pabellones de cárceles donde estaban alojados líderes de bandas criminales. En Brasil, ACLED registró el primer evento de violencia con drones armados en junio de 2025 y, desde entonces, documentó ataques vinculados principalmente al Comando Vermelho contra milicias rivales en comunidades de Río de Janeiro y Ceará.

Cuánto cuesta atacar

La diferencia de precios ayuda a explicar por qué los drones se volvieron una herramienta central. Un aparato ruso Molniya cuesta, según reportes citados por el Center for Strategic and International Studies (CSIS), entre u$s 300 y u$s 5.000. Un Lancet, con funciones similares, ronda los u$s 50.000.

En septiembre de 2025, Rusia lanzó unos 2.200 Molniya-2 y alrededor de 400 Lancet, según los datos recopilados por IAW. La escala de producción y el bajo costo unitario permiten sostener ataques frecuentes, incluso cuando una parte de los aparatos no llega a su objetivo.

Drones Shahed con los que Rusia ataca a Europa. (Fuente: Defense News)

En el otro extremo, un dron iraní Shahed cuesta entre u$s 30.000 y u$s 35.000, según estimaciones. Aun así, resulta mucho más barato que algunos misiles de crucero. Un Storm Shadow cuesta alrededor de u$s 2 millones: con ese presupuesto se pueden adquirir al menos 40 drones ucranianos de largo alcance de menos de u$s 50.000, o entre 57 y 66 Shahed.

El negocio también está en las piezas

La expansión del mercado no depende únicamente de los fabricantes de drones completos. La cadena de suministro de componentes se convirtió en otro frente de la competencia económica.

China fabrica entre el 70% y el 80% de los drones comerciales del mundo, según la consultora Drone Industry Insights citada por IAW. También abastece componentes que terminan en aparatos utilizados por Rusia y Ucrania. El informe señala que cerca del 85% de las piezas de los drones FPV ucranianos provienen de China.

. Fuente: Reuters

A su vez, empresas estadounidenses aportan tecnología clave para drones rusos, en algunos casos a través de intermediarios y rutas comerciales que pasan por China y Hong Kong. Pekín sostiene que no entrega armas letales a ninguna de las partes y que controla las exportaciones de drones.

La fabricación bajo licencia también modificó el mapa industrial. Rusia firmó un acuerdo de u$s 1750 millones para producir drones Shahed iraníes en Alabuga, bajo el nombre Geran. Con el tiempo, fue reemplazando componentes iraníes por piezas rusas y chinas. Otros países desarrollaron sus propias versiones, como Estados Unidos con el LUCAS y China con el Feilong-300D.