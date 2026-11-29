La organización de un viaje de negocios no termina en la reserva de una habitación. Cuando se trata de reuniones, capacitaciones, convenciones o estadías de equipos, la disponibilidad de espacios de trabajo y la ubicación del alojamiento también forman parte de la planificación.

Hoteles para viajes de negocios en Buenos Aires: Obelisco, Florida y La Boca

En ese segmento, Grupo Hotelero Albamonte cuenta con 42 hoteles de las cadenas Howard Johnson y Days Inn y una red de 125 salones destinados a eventos. La propuesta para empresas contempla alojamiento, espacios para reuniones y tarifas corporativas, con establecimientos distribuidos en distintas ciudades de Argentina.

En la Ciudad de Buenos Aires, Howard Johnson Plaza Buenos Aires está ubicado frente a la Avenida 9 de Julio, a metros del Obelisco. El establecimiento cuenta con 106 habitaciones, tres salones para eventos, restaurante, gimnasio, spa y cocheras cubiertas.

Sobre la peatonal Florida se encuentra Howard Johnson Florida Street, a 50 metros de Plaza San Martín. Además de alojamiento y desayuno, dispone de un salón de eventos y una sala de reuniones. Su ubicación lo conecta con zonas comerciales, gastronómicas y culturales de la ciudad.

En La Boca, Howard Johnson Undici La Boca cuenta con 60 habitaciones y suites y un salón para eventos con capacidad para hasta 100 personas. El hotel también dispone de espacio de coworking, gimnasio, spa, piscina exterior y terraza con vista al estadio de Boca Juniors.

Howard Johnson Plaza Buenos Aires Fuente: Howard Johnson, Grupo Hotelero Albamonte (GHA)

Hoteles para empresas en Córdoba y Jujuy

La oferta corporativa también se extiende fuera de la capital. En Córdoba, Howard Johnson La Cañada está ubicado en el centro de la ciudad y cuenta con 96 habitaciones, salones para eventos y reuniones, gimnasio y piscina en la terraza.

En Jujuy, Howard Johnson Jujuy se encuentra en el centro de la capital provincial, cerca de la plaza principal, la Catedral y la Casa de Gobierno. Cuenta con salones de eventos, restaurante, gimnasio, piscina cubierta y spa.

Hoteles para viajeros corporativos cerca de aeropuertos: Neuquén, Funes y Ezeiza

Para determinados viajes de negocios, la distancia entre el hotel y los aeropuertos puede ser otro factor relevante. Howard Johnson Neuquén está ubicado a tres minutos del aeropuerto de la capital provincial y cuenta con acceso a los principales corredores empresariales.

En la provincia de Buenos Aires, Howard Johnson Ezeiza está situado sobre la Autopista Ezeiza-Cañuelas, a 14 kilómetros del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini y a 35 minutos del microcentro porteño. Además de alojamiento, cuenta con salones para eventos y servicios orientados a grupos deportivos y delegaciones.

Para las empresas que necesitan combinar alojamiento y espacios para encuentros, el Grupo Hotelero Albamonte permite solicitar una cotización corporativa para los hoteles y salones de su red a través de un único contacto. La propuesta contempla estadías de negocios y la organización de distintos tipos de eventos empresariales.

Para quienes necesiten consultar por la organización de alguno de estos encuentros, Howard Johnson y Days Inn indican como vía de contacto el correo eventos@hojoar.com

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.