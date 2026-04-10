En un escenario político marcado por la reconfiguración del poder territorial y la consolidación de liderazgos provinciales, la imagen de los gobernadores vuelve a convertirse en un indicador clave para medir el humor social fuera del Área Metropolitana. Mientras el Gobierno nacional concentra la agenda económica, las gestiones locales aparecen cada vez más expuestas al juicio directo de sus propios electorados. Las administraciones provinciales atraviesan un período atravesado por restricciones fiscales, demandas sociales persistentes y una creciente autonomía política frente al poder central. En ese contexto, la valoración pública de los mandatarios subnacionales funciona como un termómetro anticipado del clima político hacia los próximos ciclos electorales. En la tradicional encuesta de imagen de la consultora DC, correspondiente a abril de 2026, se evaluó la percepción ciudadana sobre gobernadores y principales intendentes del país. El estudio vuelve a mostrar fuertes diferencias regionales y confirma que el liderazgo territorial continúa fragmentado, con niveles de aprobación moderados y sin figuras con hegemonía nacional clara. La brecha entre los mejor y peor posicionados supera los 13 puntos porcentuales, lo que habla de realidades muy distintas dentro de un mismo país federal. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, encabeza el ranking interprovincial de imagen positiva de abril con el 55,8% de aprobación entre sus co-provincianos, superando levemente al mes anterior cuando había registrado el 55,3%. Su consistencia en los primeros lugares del ranking lo consolida como uno de los mandatarios más sólidos del país, en una provincia que históricamente ha sabido construir liderazgos propios con alto arraigo territorial y cierta autonomía respecto de los grandes bloques nacionales. En segundo lugar se ubica Claudio Poggi, gobernador de San Luis, con el 55,3% de imagen positiva, aunque con una caída respecto de su marca de marzo, cuando había alcanzado el 58,5%. A pesar del retroceso, Poggi sostiene su lugar en el podio y confirma que la provincia cuyana mantiene niveles de aprobación elevados para su conducción. Completa el top tres Gustavo Sáenz, de Salta, con el 55,1%, una cifra que también representa una mejora frente al 53,2% de la medición anterior, lo que lo posiciona como uno de los gobernadores con tendencia más favorable del período. Detrás del podio, pero igualmente bien evaluados, aparecen Osvaldo Jaldo en Tucumán con el 54,9%, Ignacio Torres en Chubut con el 54,2%, y Rolando Figueroa en Neuquén con el 54,0%. Tanto Figueroa como Torres muestran mejoras respecto de marzo. Marcelo Orrego en San Juan, con el 53,8%, y Martín Llaryora en Córdoba, con el 53,1%, cierran el grupo de los ocho mejor posicionados. En la franja intermedia del ranking aparecen figuras con evaluaciones más moderadas y, en varios casos, con caídas respecto de la medición previa. Raúl Jalíl en Catamarca y Maximiliano Pullaro en Santa Fe registran el 52,4% y el 51,8% respectivamente, con el santafesino mostrando una leve recuperación. Juan Pablo Valdes en Corrientes alcanza el 51,1% con una tendencia al alza, mientras que Sergio Ziliotto en La Pampa obtiene el 50,9%, también mejorando levemente respecto de marzo. La zona de mayor tensión del pelotón medio la protagoniza Alfredo Cornejo en Mendoza, que cae al 49,0% desde el 51,1% de marzo, quedando muy cerca del umbral crítico del 50%. Por su parte, Carlos Sadir en Jujuy es el gobernador que registra la caída más pronunciada del mes: baja 4,3 puntos porcentuales hasta el 48,1%, pasando a tener más imagen negativa que positiva, con el 49,5% de evaluación desfavorable. Una señal de alerta para una provincia que viene atravesando tensiones sociales y políticas de diversa índole. Gildo Insfrán en Formosa y Leandro Zdero en Chaco completan esta franja con el 47,5% y el 47,4% respectivamente, ambos con más imagen negativa que positiva. Rogelio Frigerio en Entre Ríos y Claudio Vidal en Santa Cruz se ubican en torno al 50,4%-50,7%, en una zona de equilibrio frágil donde cualquier acontecimiento de la coyuntura provincial puede mover la aguja en uno u otro sentido de manera significativa. El último tramo del ranking agrupa a los mandatarios con mayores dificultades de imagen. Gustavo Melella en Tierra del Fuego es una excepción en este grupo: con el 45,9% sube 2,4 puntos respecto de marzo, siendo el gobernador con mayor crecimiento del mes, aunque aún sin lograr cruzar hacia terreno positivo neto. Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, se ubica en el puesto 22 con el 45,5% de imagen positiva, una décima menos que en marzo, y con el 49,8% de evaluación negativa. En los últimos puestos aparecen Alberto Weretilneck en Río Negro con el 43,0%, en caída desde el 43,8% de marzo, y Ricardo Quintela en La Rioja, que cierra el ranking en el puesto 24 con el 42,8%, bajando desde el 46,2% previo. El riojano acumula el 52,9% de imagen negativa, la más alta de todos los gobernadores relevados, y el 35,5% de imagen “muy mala”, un guarismo que habla de un rechazo activo y consolidado entre sus propios ciudadanos, más allá de la mera indiferencia. En el capítulo de los intendentes federales, los resultados muestran un patrón similar: los municipios del norte y del centro del país concentran las mejores evaluaciones. Jorge Jofré, intendente de la capital formoseña, lidera el ranking con el 60,4% de imagen positiva, seguido muy de cerca por Leonardo Stelatto en Posadas con el 60,2%, y Gustavo Sastre en Puerto Madryn con el 58,6%. Los tres referentes municipales mejor posicionados gobiernan ciudades de provincias que también exhiben buenos números a nivel provincial, lo que sugiere que hay una sinergia positiva entre la gestión local y la provincial en esos territorios. En el extremo opuesto, los intendentes peor evaluados son Raúl Jorge en San Salvador de Jujuy con apenas el 35,9%, Julio Alak en La Plata con el 36,0%, y Roy Nikisch en Resistencia con el 36,3%. Cabe destacar que el mayor crecimiento mensual en el rubro intendentes lo protagonizó Gustavo Saadi en San Fernando del Valle de Catamarca, con una suba de 3,2 puntos porcentuales, mientras que Daniel Passerini en la capital cordobesa sufrió la caída más pronunciada del mes, con una baja de 4,5 puntos que lo llevó al 44,1% de imagen positiva. Población objetivo: Población general mayor de 18 años Ámbito: 23 provincias de Argentina + CABA Cuotas: Sexo, nivel educativo, geolocalización y franja etaria Afijación: Uniforme Técnica de recolección: CB CAWI Research (online) Instrumento: Cuestionario estructurado de preguntas cerradas con aplicación directa Muestra provincial: 24.603 casos totales (promedio de 892 a 1.179 casos por provincia) Error de muestreo provincial: +/- 2,9 a 3,3% Muestra municipal: 14.741 casos totales (promedio de 545 a 690 casos por municipio) Error de muestreo municipal: +/- 3,7 a 4,1% Trabajo de campo: 1 al 4 de abril de 2026 Procedimiento de muestreo: Estratificado por distritos provinciales y municipales