A más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, las principales encuestadoras empiezan a medir el termómetro social, la imagen de los dirigentes y la intención de voto de los argentinos. En esta línea, el último sondeo de Zuban Córdoba, realizado entre el 1 y el 3 de abril sobre un total de 2200 casos, muestra una radiografía del escenario político nacional y presenta un combo de factores que puede complicar la reelección de Milei. Según la encuesta, los datos evidencian un deterioro en las condiciones de legitimidad electoral del oficialismo: sólo un 29,4% manifiesta que votaría por una eventual reelección de Milei, frente a un 60,7% que la rechaza y un 10,0% que no tiene una posición definida todavía. El informe de Zuban Córdoba muestra que el núcleo de apoyo al Presidente se sostiene principalmente en la “confianza en su liderazgo” (47,0%) y en una dimensión reactiva asociada al antiperonismo (21,6%). En contraste, el rechazo se basa principalmente en la “mala gestión económica”, las “promesas incumplidas” (24,7%) y factores reputacionales vinculados a presuntos hechos de corrupción (21,5%). En este sentido, en las últimas semanas la causa Adorni contribuyó a erosionar la credibilidad del oficialismo más allá de su núcleo duro de apoyo. Incluso dentro del electorado más cercano a Milei se ven señales de desgaste: un 33,9% declara haber reducido o retirado su apoyo, principalmente por la situación económica (47,7%), pero también por factores asociados a la credibilidad (18,9%) y percepciones de corrupción (12,7%). La encuesta refleja un dato alarmante para el Gobierno: el 60,6% de los encuestados rechaza la posibilidad de un segundo mandato de Milei. A su vez, el sondeo muestra que se consolidan demandas de renovación política (62,4%) y de construcción de alternativas más moderadas (46,4%) a Milei. Uno de los datos más llamativos de la encuesta es la pregunta de si “Argentina necesita un candidato nuevo que no esté vinculado con ninguno de los partidos actuales”. El 62,4% se mostró de acuerdo con esta afirmación y el 24,5% en desacuerdo. En esta línea, el 60,3% se mostró de acuerdo con que “la oposición a Milei está desorganizada” y el 47,4% coincidió en que “el peronismo debería aliarse con fuerzas provinciales para ganarle a Milei”.