El costo de los medicamentos puede representar un gasto importante para los jubilados y pensionados que necesitan sostener tratamientos de manera permanente. Por eso, conocer qué prestaciones tienen cobertura total y cuáles cuentan con descuentos permite saber qué beneficio corresponde en cada caso.

El Programa de Medicamentos PAMI continúa vigente para los afiliados que necesitan mantener sus tratamientos y contempla distintos niveles de cobertura según el tipo de fármaco y la patología.

Algunos tratamientos cuentan con una cobertura del 100%, mientras que otros tienen descuentos del 50% al 80% para patologías crónicas y agudas o del 40% para medicamentos de uso eventual.

Qué medicamentos tienen cobertura del 100% en PAMI

PAMI establece cobertura total para determinados tratamientos y medicamentos especiales. Entre ellos se encuentran:

Tratamientos para la diabetes.

Medicamentos oncológicos.

Medicamentos oncohematológicos.

Tratamiento de la hemofilia.

Tratamientos para VIH y hepatitis B y C.

Medicamentos para trasplantes.

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos.

Tratamiento de la artritis reumatoidea.

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas.

Medicamentos oftalmológicos intravítreos.

Medicamentos para la osteoartritis.

Tratamientos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo.

Además, PAMI cuenta con un subsidio por razones sociales que permite obtener una cobertura del 100% para afiliados que no pueden afrontar el costo de los medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades crónicas y agudas.

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Cómo pedir los medicamentos gratis de PAMI

Para acceder a los medicamentos ambulatorios y los incluidos en el programa, el afiliado debe solicitar a su médico de cabecera que envíe la receta electrónica a la farmacia.

Luego, para retirarlos, debe presentar:

DNI.

Credencial PAMI.

Si el afiliado no puede acercarse personalmente, un familiar o una persona de confianza puede realizar el retiro presentando la documentación correspondiente.

En caso de necesitar otro tipo de medicamento, la gestión puede realizarse a través de la página web o en una agencia de PAMI.

Cómo solicitar el subsidio social de PAMI

El subsidio por razones sociales está destinado a afiliados que no pueden pagar sus medicamentos y ofrece una cobertura del 100%. El trámite puede hacerse en línea o en una agencia, dependiendo de la cantidad de medicamentos que necesite la persona.

La modalidad de evaluación se divide de la siguiente manera:

Hasta 4 medicamentos: solicitud online con validación automática.

Hasta 6 medicamentos: evaluación de la Unidad de Gestión Local (UGL) correspondiente.

Más de 6 medicamentos: evaluación de la UGL y del Nivel Central debido a la polimedicación.

Qué otros descuentos ofrece PAMI para medicamentos

No todos los medicamentos del programa tienen cobertura total. Para patologías crónicas y agudas, PAMI contempla una cobertura de entre el 50% y el 80% sobre el precio de venta PAMI.

Para los medicamentos de uso eventual destinados a tratamientos acotados en el tiempo, la cobertura alcanza el 40%.

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El programa también incorpora nuevos límites terapéuticos vinculados con el uso racional de los medicamentos, de acuerdo con las recomendaciones mencionadas por PAMI.