El costo de los medicamentos puede representar un gasto importante para los jubilados y pensionados que necesitan sostener tratamientos de manera permanente. Por eso, conocer qué prestaciones tienen cobertura total y cuáles cuentan con descuentos permite saber qué beneficio corresponde en cada caso.
El Programa de Medicamentos PAMI continúa vigente para los afiliados que necesitan mantener sus tratamientos y contempla distintos niveles de cobertura según el tipo de fármaco y la patología.
Algunos tratamientos cuentan con una cobertura del 100%, mientras que otros tienen descuentos del 50% al 80% para patologías crónicas y agudas o del 40% para medicamentos de uso eventual.
Qué medicamentos tienen cobertura del 100% en PAMI
PAMI establece cobertura total para determinados tratamientos y medicamentos especiales. Entre ellos se encuentran:
- Tratamientos para la diabetes.
- Medicamentos oncológicos.
- Medicamentos oncohematológicos.
- Tratamiento de la hemofilia.
- Tratamientos para VIH y hepatitis B y C.
- Medicamentos para trasplantes.
- Medicamentos para trastornos hematopoyéticos.
- Tratamiento de la artritis reumatoidea.
- Medicamentos para enfermedades fibroquísticas.
- Medicamentos oftalmológicos intravítreos.
- Medicamentos para la osteoartritis.
- Tratamientos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo.
Además, PAMI cuenta con un subsidio por razones sociales que permite obtener una cobertura del 100% para afiliados que no pueden afrontar el costo de los medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades crónicas y agudas.
Cómo pedir los medicamentos gratis de PAMI
Para acceder a los medicamentos ambulatorios y los incluidos en el programa, el afiliado debe solicitar a su médico de cabecera que envíe la receta electrónica a la farmacia.
Luego, para retirarlos, debe presentar:
- DNI.
- Credencial PAMI.
Si el afiliado no puede acercarse personalmente, un familiar o una persona de confianza puede realizar el retiro presentando la documentación correspondiente.
En caso de necesitar otro tipo de medicamento, la gestión puede realizarse a través de la página web o en una agencia de PAMI.
Cómo solicitar el subsidio social de PAMI
El subsidio por razones sociales está destinado a afiliados que no pueden pagar sus medicamentos y ofrece una cobertura del 100%. El trámite puede hacerse en línea o en una agencia, dependiendo de la cantidad de medicamentos que necesite la persona.
La modalidad de evaluación se divide de la siguiente manera:
- Hasta 4 medicamentos: solicitud online con validación automática.
- Hasta 6 medicamentos: evaluación de la Unidad de Gestión Local (UGL) correspondiente.
- Más de 6 medicamentos: evaluación de la UGL y del Nivel Central debido a la polimedicación.
Qué otros descuentos ofrece PAMI para medicamentos
No todos los medicamentos del programa tienen cobertura total. Para patologías crónicas y agudas, PAMI contempla una cobertura de entre el 50% y el 80% sobre el precio de venta PAMI.
Para los medicamentos de uso eventual destinados a tratamientos acotados en el tiempo, la cobertura alcanza el 40%.
El programa también incorpora nuevos límites terapéuticos vinculados con el uso racional de los medicamentos, de acuerdo con las recomendaciones mencionadas por PAMI.