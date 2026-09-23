PAMI cuenta con una prestación que permite a sus afiliados acceder sin cargo a anteojos cuando existe una indicación oftalmológica. La cobertura contempla un par para visión de cerca y otro para visión de lejos , o bien un único par de anteojos bifocales, con una provisión cada dos años.

El trámite comienza con una consulta con un especialista en oftalmología de la cartilla. Una vez emitida la Orden Médica Electrónica (OME), el afiliado puede elegir una óptica de la cartilla dentro del territorio nacional para realizar la prueba y gestionar los anteojos.

Anteojos gratis de PAMI: quiénes pueden solicitarlos

La prestación está destinada a las personas afiliadas a PAMI que tengan una indicación de un médico especialista en oftalmología.

La OME debe estar emitida a nombre del afiliado y contener la prescripción correspondiente, además de la firma, el sello aclaratorio de la especialidad y la matrícula del profesional.

Para acceder al beneficio se debe contar con:

DNI.

Credencial de afiliación a PAMI.

Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo de la cartilla.

Escala FIN, únicamente en los casos en que se soliciten anteojos bifocales por primera vez y corresponda según el criterio de la agencia.

Para acceder a los anteojos gratis, es obligatorio presentar el DNI original y vigente.(Fuente: Pexels)

La OME tiene una vigencia de 150 días y no es necesario imprimirla, ya que queda registrada en el sistema y puede ser consultada por los prestadores.

Cuántos anteojos gratis entrega PAMI

La cobertura permite obtener un máximo de un par de anteojos para visión cercana y otro para visión lejana, o sustituir ambos por un único par de lentes bifocales. La indicación depende de la necesidad visual determinada por el especialista.

La prestación contempla los anteojos incluidos dentro del menú óptico de PAMI, con el armazón y los cristales correspondientes a la cobertura.

PAMI: paso a paso para tramitar los anteojos gratis

El trámite no requiere una visita a una agencia de PAMI. Una vez que el afiliado cuenta con la indicación oftalmológica, puede continuar la gestión directamente en una óptica de la cartilla.

Consultar con un oftalmólogo: el afiliado debe solicitar atención con un especialista disponible en la cartilla de PAMI. Obtener la OME: durante la consulta, el profesional determina la graduación necesaria y carga la orden médica electrónica. Elegir una óptica: se puede seleccionar libremente una óptica que forme parte de la cartilla de PAMI dentro del territorio nacional. Realizar la prueba: el afiliado debe concurrir a la óptica para probar los anteojos y completar la gestión. Retirar los lentes: una vez finalizado el proceso, los anteojos se retiran en la óptica elegida.

Si el afiliado no puede trasladarse para realizar parte de la gestión, un familiar o apoderado puede efectuar el trámite con la documentación correspondiente. Sin embargo, la persona afiliada debe concurrir a la óptica para realizar la prueba.