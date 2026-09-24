El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) estableció que las Órdenes Médicas Electrónicas (OME) para pañales y apósitos descartables emitidas o renovadas a partir del 1° de marzo de 2026 tienen una vigencia de 90 días.

Por otro lado, las emitidas o renovadas antes del 1° de marzo de 2026 mantienen su vigencia original hasta el vencimiento.

En esta línea, recordó que para continuar recibiendo los Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD) en el domicilio declarado, es necesario que los afiliados soliciten a su médico de cabecera una nueva OME antes de que venza la actual.

¿En qué consiste la entrega de Higiénicos Absorbentes Descartables de PAMI?

La entrega de Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD) de PAMI es una prestación destinada a afiliados que, por indicación médica, necesitan pañales o apósitos.

Actualmente, los insumos se entregan mensualmente y sin costo directamente en el domicilio registrado en PAMI , sin necesidad de retirarlos en una farmacia.

La cantidad depende de la indicación médica y del módulo asignado: PAMI contempla entregas de 30, 60 o 90 unidades. Si el afiliado necesita una cantidad mayor, el pedido debe ser evaluado por el Nivel Central de PAMI.

Fuente: PAMI.

¿Cómo solicitar los pañales de PAMI?

Para acceder a los pañales y apósitos descartables de PAMI, el afiliado debe solicitar a su médico de cabecera la confección de una Orden Médica Electrónica (OME).

El trámite comienza con la solicitud médica. El profesional debe emitir y cargar la OME directamente en el sistema de PAMI, sin necesidad de que el afiliado presente documentación de manera presencial.

Una vez emitida la orden, no es necesario realizar trámites adicionales en una agencia de PAMI ni presentar papeles. La gestión se inicia de manera digital a partir de la indicación del médico.

Pañales PAMI: cuánto duran las órdenes médicas y cuándo vencen

Las Órdenes Médicas Electrónicas (OME) emitidas o renovadas a partir del 1° de marzo de 2026 tienen una vigencia de 90 días.

Las órdenes emitidas o renovadas antes del 1° de marzo de 2026 mantienen su vigencia original hasta su vencimiento.

¿Quiénes pueden solicitar pañales?

El beneficio está disponible para afiliados de todo el país, siempre que se cumplan con la indicación médica.

¿Cómo es el proceso de entrega?

Podés consultar el estado de tu envío desde la sección “Mis entregas” de la aplicación Mi PAMI. Allí vas a poder verificar en qué etapa se encuentra el pedido.

Si no es posible concretar la visita en el domicilio declarado, la aplicación también informará si se realizará un nuevo intento de entrega o indicará dónde podés retirar el paquete.

Los productos pueden ser recibidos por cualquier persona mayor de 18 años que se encuentre en el domicilio al momento de la visita . Si no hay nadie disponible para recibirlos, la empresa encargada dejará una notificación y realizará un segundo intento de entrega.

Además, 24 horas después de recibir el pedido, PAMI enviará una breve encuesta para confirmar que los productos fueron entregados correctamente.

¿Se puede modificar el domicilio de entrega?

Si el afiliado cambió de domicilio, puede actualizar la dirección registrada en PAMI desde la aplicación Mi PAMI, dentro de la sección “Mi Perfil”. Además, para que los datos coincidan con la documentación médica, el domicilio consignado en la orden deberá ser verificado por el médico de cabecera.

En caso de recibir productos con inconvenientes o de que la entrega no se concrete, los afiliados pueden realizar el reclamo a través de los canales oficiales de PAMI o comunicándose al 138.