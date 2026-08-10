PAMI mantiene abierta la inscripción a una amplia variedad de cursos y talleres gratuitos para jubilados y pensionados afiliados.

Las actividades están disponibles en distintas localidades del país y no exigen estudios previos para participar.

La oferta incluye cursos universitarios, talleres sociopreventivos y propuestas relacionadas con el cuidado personal.

Cada afiliado puede seleccionar las actividades que sean de su interés, aunque la inscripción está sujeta a los cupos disponibles.

Cursos y talleres gratuitos: qué propuestas ofrece PAMI

La iniciativa está organizada en tres programas diferentes. Uno de ellos es UPAMI, que ofrece cursos dictados por docentes de más de 60 unidades académicas.

Las propuestas pueden realizarse de manera presencial, virtual o mediante una modalidad combinada, según lo establecido por cada universidad.

También están los Talleres Sociopreventivos, que PAMI desarrolla junto con Centros de Jubilados y Pensionados. Estas actividades son presenciales y están orientadas a fomentar el movimiento, el aprendizaje y la participación social de los adultos mayores.

Por último, el programa Buen Vivir reúne servicios relacionados con el bienestar, el cuidado personal y la calidad de vida. La disponibilidad de estas propuestas varía de acuerdo con el departamento en el que reside cada afiliado.

PAMI ofrece cursos y talleres gratis para jubilados: cómo anotarse y qué actividades hay

Quiénes pueden anotarse y cuántas actividades pueden elegir

Las propuestas están destinadas a todas las personas afiliadas a PAMI de todo el país y no es necesario contar con estudios previos para acceder a los cursos y talleres.

En el caso de las capacitaciones universitarias, cada afiliado puede inscribirse en hasta cinco cursos de UPAMI. Además, puede anotarse en tres Talleres Sociopreventivos, por lo que el máximo alcanza las ocho actividades.

Para las propuestas virtuales, los afiliados pueden seleccionar cursos disponibles en distintas partes del país. En cambio, las actividades presenciales deben corresponder a la localidad de residencia.

La inscripción no garantiza automáticamente una vacante , ya que cada curso o taller cuenta con un cupo determinado.

Cómo inscribirse a las actividades gratuitas de PAMI

El trámite puede realizarse online, a través de la página oficial de PAMI o de la aplicación del organismo público. El afiliado debe ingresar en el apartado correspondiente a “Actividades y programas preventivos”, seleccionar la temática que le interesa, elegir una actividad y completar sus datos personales.

Una vez enviada la solicitud, el docente o tallerista se comunicará con el interesado por correo electrónico o teléfono para indicarle cómo incorporarse a la actividad y cuándo comenzará.

Por este motivo, es importante tener actualizados los datos de contacto y revisar la información proporcionada durante la inscripción.