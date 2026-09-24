Uno de los proyectos del oficialismo que el Senado abordará este jueves es el que modifica el régimen de “Zona Fría”, la actualización del régimen de subsidios para las tarifas de gas.

Según sostiene el Ejecutivo, se busca concentrar la asistencia en los hogares más vulnerables. Esto se suma a los aumentos en las tarifas en lo que va del año, como parte de lograr “una política de subsidios energéticos más simple, transparente y sostenible”, según explicaron.

Qué es el régimen de Zona Fría

El régimen de “Zona Fría” establece tarifas diferenciales de gas para regiones del país en donde las temperaturas obligan a un mayor consumo para calefacción. La idea es equilibrar el costo de vida entre distintas zonas.

Desde 2001 hasta 2021 abarcaba solo a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, con un descuento del 50% sobre la tarifa plena, para un universo de menos de 850.000 usuarios.

En 2021, una reforma impulsada por Máximo Kirchner amplió el régimen a más de 150 departamentos de 15 provincias, llevando los beneficiarios a cerca de 4 millones de hogares, incluyendo 55 municipios bonaerenses.

Los principales cambios que propone el Gobierno

Restringir el universo de beneficiarios del régimen de Zona Fría exclusivamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, revirtiendo la ampliación de 2021.

Derogar los artículos clave de la Ley 27.637, que había dado forma a esa extensión.

Sumar como criterio de acceso al Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) , que alcanza a: hogares con ingresos netos iguales o menores a tres Canastas Básicas Totales; hogares con Certificado de Vivienda Familiar ( ReNaBaP ); y familias con integrantes con Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Extender el beneficio también a la venta de cilindros , garrafas y gas propano a granel, pero solo dentro de las zonas que conservan el régimen pleno (Patagonia, Malargüe y Puna).

El objetivo declarado es “concentrar la asistencia en los hogares más vulnerables” y terminar con lo que el oficialismo llama una distorsión del sistema.

Cómo quedaría el mapa: quiénes mantienen el subsidio pleno

Las regiones que mantendrían, de aprobarse el proyecto, el subsidio pleno, son:

Patagonia

Malargüe (Mendoza)

La Puna

Quiénes perderían el descuento universal del 50%

55 departamentos/municipios de Buenos Aires (entre ellos grandes centros urbanos como Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría y Azul, además de buena parte de la Costa Atlántica)

13 de Córdoba

12 de La Pampa

8 de Santa Fe

8 de Salta

8 de San Luis

11 de San Juan

6 de Mendoza (fuera de Malargüe)

3 de Catamarca

3 de La Rioja

1 de Tucumán

En estos distritos, el descuento generalizado desaparecería: solo conservarían algún beneficio los hogares que cumplan los requisitos del SEF (ingresos, ReNaBaP o veteranos de Malvinas).

Otras coberturas periodísticas estiman en alrededor de 1,2 millones los hogares que quedarían fuera del esquema preferencial, con subas de tarifa que en algunos casos rondarían el 100% (por ejemplo, en Bahía Blanca).