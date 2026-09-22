El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con herramientas digitales que buscan simplificar distintas gestiones de sus afiliados. Entre ellas se encuentra el Sistema CUP, una plataforma vinculada con la prescripción electrónica de medicamentos.

La Clave Única de Prescripción permite a médicos y prestadores autorizados generar recetas electrónicas con firma digital, que luego quedan disponibles para su consulta y validación en la red de farmacias adheridas.

Qué es el Sistema CUP de PAMI

El Sistema CUP, o Clave Única de Prescripción, permite que los profesionales habilitados emitan recetas de manera digital desde la plataforma de Prestadores de PAMI. La herramienta busca facilitar el proceso de prescripción y evitar que los afiliados tengan que trasladarse al consultorio únicamente para renovar una receta.

El procedimiento comienza cuando el médico de cabecera o especialista realiza la indicación y firma digitalmente la receta. Una vez emitida, la prescripción queda almacenada en una base de datos centralizada , donde puede ser consultada y validada posteriormente.

El Sistema CUP permite gestionar recetas electrónicas para los afiliados de PAMI.

Cómo retirar medicamentos sin llevar una receta en papel

Cuando la receta electrónica ya fue generada, el afiliado puede dirigirse a una farmacia adherida a PAMI para solicitar los medicamentos correspondientes. El establecimiento consulta la prescripción en el sistema y, luego de validarla, realiza la entrega .

Para retirar los medicamentos, el titular debe presentar su DNI y la Credencial PAMI, que puede encontrarse tanto en formato físico como digital. La receta impresa no es necesaria para completar el trámite.

Cómo pedir la receta electrónica y consultar las prescripciones

El afiliado puede comunicarse con su médico de cabecera por teléfono o correo electrónico para solicitar una nueva prescripción, siempre que el profesional pueda realizar la indicación de manera remota. De esta forma, no es necesario acudir personalmente al consultorio solo para obtener una receta.

Las recetas vigentes también pueden consultarse desde la aplicación oficial de PAMI, ingresando con los datos correspondientes. Además, el portal Mi PAMI permite realizar consultas y acceder a distintas gestiones vinculadas con la obra social.

Las farmacias adheridas pueden consultar y validar las prescripciones directamente desde la plataforma. (Fuente: Shutterstock)

Cómo funciona la inscripción al Sistema CUP

El registro en el Sistema CUP está destinado a los usuarios habilitados de la plataforma de prestadores. Para comenzar, deben ingresar al sitio de Prestadores de PAMI y seleccionar, dentro de los sistemas INSSJP, la opción Clave Única PAMI – CUP.

Luego deben elegir la opción de registro, indicar el tipo de usuario y completar el código correspondiente al usuario SII. El sistema solicita además datos de contacto y un código de verificación. El correo electrónico informado debe ser correcto, ya que allí se recibe el mensaje necesario para confirmar y activar la cuenta .

Una vez aceptados los términos y condiciones y completado el registro, el sistema informa que la operación fue realizada correctamente y envía un correo electrónico para finalizar la habilitación del usuario.