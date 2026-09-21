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El grupo farmacéutico Megalabs, con sede en Uruguay, desembolsó cerca de u$s 125 millones para quedarse con el 60% de Finadiet, el laboratorio argentino que hasta ahora estaba en manos de la tercera generación de la familia Breitman.

Con la operación, la compañía uruguaya pasa a controlar el negocio, mientras que el objetivo es avanzar hacia la compra del 100% de la firma en el mediano plazo , según consignó el medio especializado Pharmabiz.

Según comentaron las compañías, la adquisición no implica cambios estructurales, es decir, que ambas firmas continuarán operando de forma independiente, con su marca propia, equipos comerciales y gestión operativa.

Finadiet fue fundada por Saúl Breitman y permaneció bajo control de la familia durante más de siete décadas. El empresario fue el creador de marcas reconocidas en el mercado como Reliverán, hoy en manos de Gador.

En los últimos años, la empresa quedó conducida por la tercera generación, con Zulema Breitman al frente. Su negocio tiene como principales pilares los medicamentos para urología y dolor, dos segmentos que explican alrededor de la mitad de su facturación.

La compañía cuenta con una estructura de unas 140 personas y también viene ampliando su portfolio hacia otras especialidades. En 2024 acordó con la suiza Roche la comercialización en la Argentina de Pulmozyme, indicado para fibrosis quística. A ese negocio se suman antibióticos como Alveoxina y Alveoterol.

La llegada de Megalabs se produce mientras Finadiet avanza con una inversión industrial. La compañía está construyendo una nueva planta en el Parque Industrial Oks, en Garín, partido de Escobar. El establecimiento tiene 7600 metros cuadrados y permitirá, según información difundida por el municipio de Escobar, duplicar la capacidad productiva mensual de la compañía.

Hasta ahora, Finadiet mantiene su producción en su planta de Almagro, donde fabrica sólidos orales y cápsulas. El plan es trasladar esas operaciones progresivamente a Garín.

Megalabs continúa con su plan de expansión

Con la compra de Finadiet, Megalabs profundiza su presencia en el mercado farmacéutico argentino. En el país, el grupo ya es dueño de Poen, Amega Biotech, Max Vision y la compañía que anteriormente se conocía como Raymos.

Tiene presencia en 20 países y una estructura industrial y de investigación distribuida en la región.

Cuenta con 17 plantas propias y seis centros de desarrollo e investigación en América latina.

En Uruguay, donde tiene su sede, opera una planta de 22.000 metros cuadrados. En total, el grupo emplea a más de 8000 personas y cuenta con una capacidad productiva de unos 325 millones de unidades anuales, según datos de la propia empresa.

El grupo viene ampliando su presencia en nuevos segmentos. De hecho, hace dos años se quedó con Croma-Pharma en Brasil, una firma austríaca especializada en productos estéticos.

De tal modo, desarrolla medicamentos para diversas áreas terapéuticas. Dentro de su portfolio aparecen medicamentos oncológicos y biotecnológicos, además de productos respiratorios, oftalmológicos y cardiovasculares.