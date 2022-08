Los precios no frenan y la inflación alcanzaría el 6% en agosto

Después de alcanzar un récord desde 2002, con 7,4% en julio, la inflación continuará en niveles elevados durante agosto. La estimación que ya anticipó el propio ministro de Economía, Sergio Massa, comienza confirmarse con los datos que reflejan las consultoras privadas.

"No existe la magia. No existen las situaciones que se resuelven por un pase de magia", se atajó el ex titular de Diputados a las pocas horas de asumir como jefe de Economía.

"Ya vimos alguna vez a alguien que dijo resolver las cosas en dos días y se fue del Gobierno con 55 puntos de inflación", agregó en referencia a las declaraciones que propinó Mauricio Macri en campaña y confirmó que julio y agosto "van a ser los dos más dificultosos en materia de inflación producto de las dificultades que enfrentamos como país y como Gobierno".

En sintonía, en los relevamientos de precios de la primera quincena, desde distintas consultoras privadas estiman que el IPC presentará una suba de no menos de 6 puntos.

Aunque refleja una desaceleración de 1,6 puntos porcentuales, sobre la primera quincena del mes anterior, del 1 al 15, el IPC de Ecolatina marcó 6,3%, y para el mes completo proyecta un 6,2%, lo que indica un 74,6 % interanual, y un acumulado de 53,1%.

"El dato de agosto está impactado por el aumento de 40% en colectivos y trenes en el AMBA, a lo que se le suma la ronda de actualizaciones de precios previstas en prepagas (+11,3%) y expensas (+8% en promedio). "Todo esto, sumado a una inercia que parece difícil de disipar en el corto plazo y un mayor deslizamiento cambiario, ubicarían al índice del octavo mes del año en la zona del 6,2%", apunta Ecolatina.

De cara a los próximos meses, Santiago Manoukian de Ecolatina, señaló que "la falta de un ancla robusta que estabilice las expectativas, ajustes en tarifas, reapertura de paritarias y un sostenido crawling peg contribuirán a una mayor persistencia del fenómeno inflacionario".

Aun estimando una desaceleración en los últimos cinco meses del año, que podría estacionarse en la zona del 5% mensual, la inflación cerraría el año con un piso del 90%.

De esta manera, sólo en los primeros 8 meses del año, los precios acumularían más de 53%, un número que se acerca al dato anual de 2019, la cifra más alta de la gestión de Mauricio Macri.

En el orden mayorista la estimación oficial marcó 7,1 %, en línea con el dato minorista que publicó el Indec la semana pasada y acumula 64,8% durante los últimos 12 meses. La variación mensual del Índice de precios internos al por mayor (IPIM) se explica, principalmente, por la suba de 7% en los "productos nacionales" y de 8,6% en los "productos importados", según el informe oficial.

Por otro lado, el nivel general del Índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró en julio una suba de 6,8% respecto al mes anterior, con una acumulación de 39,3% y una variación interanual de 58,4 puntos.