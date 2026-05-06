El precio del jitomate se ha incrementado de forma muy acelerada, una situación que desembocó en una mayor inflación y su precio se mantendrá alto al menos hasta agosto, estimó Juan Carlos Anaya Castellanos, director del Grupo Consultor de Mercados Agropecuarios (GCMA). En entrevista con El Cronista, el especialista mencionó que este año se ha producido menos jitomate, lo que ha causado presiones en la relación entre la oferta y la demanda. “En el caso del jitomate, ha tenido un incremento en los precios, derivado de una caída de la producción. En 2024 México produjo 3.5 millones de toneladas. Este año llegamos arribita de los 3 millones y esto pues es provocado por la incertidumbre que se tiene ante la medida que tomó Estados Unidos del arancel al 17.01% y aquel gobierno no entendemos por qué también estableció un precio mínimo en el jitomate para la exportación y recordemos que del 100% del tomate entre un 50 a 52% se exporta y de lo que se exporta que son 1.6 millones de toneladas más o menos, el 99% va a Estados Unidos”, dijo el especialista. La menor oferta del producto, dijo el especialista, ha disparado el incremento en el precio del jitomate. En abril del año pasado, recordó, un productor recibía MXN $5.60 por kilo, hoy el promedio nacional se disparó a MXN $25, lo que representa un incremento de 346% para el productor. “Y ya que el tomate que ya se empaca se envía a las centrales de abasto que viene al mercado nacional, vemos que el precio del productor el año pasado estaba en MXN $8, hoy está en en las centrales de abasto al mayoreo MXN $34, se ha incrementado 325%”, precisó el especialista. Además, en el mercado del medio mayoreo, que incluye las ventas para el restaurantero, para el el tianguis, para la pequeña verdulería, vemos que el precio sube a MXN $9.23 y actualmente se vende a MXN $39 pesos, es decir, se incrementó 323%. Sin embargo, aclaró que para el consumidor final el incremento es menos acelerado: el año pasado el kilo de jitomate estaba en MXN $25.15 por kilo, hoy está en MXN $64.70, un incremento de 154%. “Vemos que ha habido un incremento menor que en el resto de la cadena, pero ya cuando lo vemos en los temas de los márgenes, vemos que del productor al mayoreo se incrementa 17.6%, del mayoreo al medio mayoreo 32%, pero del medio mayoreo al consumidor el margen se incrementa 50%”, dijo Anaya Castellanos. “Vamos a tener todavía varias semanas y, a lo mejor, dos meses con precios altos, derivado a la menor oferta y creemos que a partir de agosto-septiembre que ya venga la nueva producción, se pueda atemperar el tema del precio del tomate”, estimó el especialista.