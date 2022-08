El nuevo libro de Mauricio Macri tiene título, fecha de salida y escritor 'fantasma' confirmados

Aún no confirmó si será candidato o no a Presidente en 2023. Hay días que parece que sí, otros en los que recuerda lo solo que se sintió cuando tenía que batallar por los cambios. Ahí concluye que mejor no volver al ruedo.

Mauricio Macri repite que cuenta con dos buenos candidatos, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, pero a la vez no resigna su rol de líder del PRO, el partido que fundó hace 20 años.



La fórmula que tampoco le resultará a Juntos por el Cambio



Sin embargo, sigue dedicado a sus aventuras editoriales. Considera que fue exitosa su decisión de publicar Primer Tiempo. No solo porque sugiere la posibilidad de un segundo mandato sino, básicamente, porque le sirvió para analizar su propia gestión y confrontarla con las opiniones de quienes participaron en las decenas de presentaciones que hizo en la Argentina, y también en el exterior.

"Primer Tiempo", el libro de Macri que cuenta los secretos de su gestión: cuándo sale y qué cuenta



Mauricio Macri dio pistas sobre su posible candidatura ante embajadores del G-7



Primero se entusiasmó con hacer una biografía de su padre, Franco Macri, quien llegó a la Argentina sin hablar español. A los tres años de su arribo, Franco fundaba su primera empresa y, al poco tiempo, se convirtió en un poderoso pope de la construcción.

El ex Presidente tuvo una relación traumática con su papá, que lo llevó a encarar una terapia psicológica que aún continúa. Franco Macri falleció en marzo del 2019 a los 88 años.

También se habló de la posibilidad de publicar las conferencias de liderazgo que está realizando en varias universidades extranjeras. Pero, finalmente, Pablo Avelluto parece haberlo convencido de escribir una suerte de "base ideológica" del futuro gobierno, que -según Macri está convencido- será de Juntos por el Cambio.

El que lo comentó fue el ex ministro de Cultura en una entrevista que el fin de semana dio a Radio Rivadavia. Avelluto contó que se venía antes de fin de año un libro de Macri. El Cronista puso averiguar que el nombre sería Para Qué y saldría publicado en octubre por una de las grandes editoriales locales, Planeta, donde ya publicó Primer Tiempo.

Avelluto parece haberlo convencido de escribir una suerte de "base ideológica" del futuro gobierno que será de Juntos por el Cambio, según Macri

¿se vendio "primer tiempo"?

Avelluto también trabajó en el libro anterior de Macri, junto al ex subsecretario de Comunicación Estratégica, Hernán Iglesias Illa. Sin embargo, el periodista y escritor esta vez no es de la partida. El ex ministro será el responsable de la tarea de llevarle las ideas a Macri, discutirlas con él, escribirlas y corregirlas, en este último caso con la intervención del ex Presidente.

Primer Tiempo se publicó en marzo de 2021. Y ya había vendido 70 mil ejemplares y alcanzado 5 reediciones antes de salir a la venta, según información que en ese momento brindó la editorial. La primera tirada fue de 23 mil ejemplares y se agotó en poco más de un día.

La segunda fue de 20 mil y luego hubo tres reediciones de más de diez mil ejemplares cada una, según detalló el diario La Nación. Así, rápidamente quedó en el podio del ranking y, según asesores del ex Presidente que hablaron por esos días, no tuvo nada que envidiarle al libro de Cristina Kirchner Sinceramente.