Litio: las exportaciones se duplican, pero cae el ingreso de divisas

Luego de una serie de factores que llevaron los precios del carbonato de litio a más de u$s 80.000 por tonelada en 2022, la tendencia bajista que comenzó en 2023 comenzó a plantear desafíos a la cadena litífera, en plena expansión en la Argentina, al registrar caídas del 82% hacia principios de 2024.

"La coyuntura de la industria del litio trae sus desafíos", señaló un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y destacó que los precios se han recuperado pero "escasamente", con valores por debajo de los u$s 10.000 por tonelada.

El derrumbe, contrasta con la realidad local donde la cadena del litio no para de crecer en su producción. En este sentido, según la BCR, luego de un 2023 con un crecimiento interanual de casi el 30% en las exportaciones del complejo litio, el 2024 continúa el sendero productivo hacia arriba.

El índice de cantidades exportadas por el complejo litio creció más de un 53% entre enero y agosto del 2024 respecto al mismo período del año pasado. De esta manera, en los primeros ocho meses del año ya se exportó el 95% del volumen de carbonato de litio despachado el año pasado .

Sin embargo, al comparar los primeros ocho meses de 2024 con el mismo período del 2023, las exportaciones medidas en dólares caen un 35%.

Hasta agosto de este año, los envíos al exterior de carbonato de litio totalizan cerca de u$s 358 millones, lejos de los u$s 550 millones del año pasado. "Valuado a los precios promedio de exportación del 2023, el volumen exportado en lo que va del 2024 hubiera representado u$s 763 millones", calculó el informe.

China crece

Con este contexto productivo y de precios, en lo que va del año se verificó una fuerte caída de la participación del Japón como destino del litio argentino que fue absorbida mayormente por China "que viene ampliando año tras año su producción de autos eléctricos".

La dinámica automotriz del gigante asiático es clave y augura un mayor intercambio e inversiones entre la Argentina y China para los tiempos que vienen, anticipó la BCR.

En este marco, mientras el año pasado el Japón representaba el 25% de las compras al complejo litio argentino, en lo que va del 2024 representa apenas el 4%. Por su parte, China pasó de demandar el 43% del litio exportado por Argentina en 2023, a representar el 69% del volumen enviado al exterior en los primeros ocho meses del 2024.

Del otro lado, gracias al Memorando de Entendimiento en materia de "cooperación para el fortalecimiento de la gobernanza, la inversión y la seguridad de las cadenas de suministro a nivel mundial del sector de recursos minerales críticos" que firmó la Argentina con Estados Unidos, la cadena del litio promete crecer más.

Actualmente, Estados Unidos es el segundo destino más importante para la exportación del complejo litio argentino, totalizando el 12% de los despachos al exterior.

Competitividad versus precios

Además de la baja del valor exportado, la caída de los precios internacionales ha traído dificultades a los proyectos argentinos.

En este sentido, la compañía Arcadium Lithium, participe en dos de los proyectos que ya están en producción en nuestro país, canceló hace dos semanas dos créditos obtenidos de organismos multilaterales por un total u$s 180 millones .

El financiamiento anulado buscaba acelerar el proyecto Sal de Vida, en construcción en Catamarca. Además, Ganfeng Lithium, con participación en cinco proyectos en Argentina, también anunció que ralentizará sus planes de ampliación y desarroll o, enfocando sus operaciones primeramente en los proyectos que generen beneficios a corto plazo.

"Estos no son más que algunos ejemplos entre los tantos proyectos que se han visto afectados por la baja de precios", precisó el informe de la BCR.

Hay proyectos que comenzaron sus tareas de exploración con precios internacionales mucho más favorables y hoy encuentran afectada su posibilidad de producción por la caída de precios.

Esto ha afectado a países de incipiente exploración de litio, como el caso de los reservorios ubicados en Jammu y Kashmir, en la India, que pasaron de la euforia por la producción de carbonato de litio a proyectos de muy difícil concreción con estos precios internacionales.

La coyuntura global, también ha afectado con especial énfasis a los grandes productores globales de litio, como Australia y Chile. Estos dos países son los principales productores y exportadores globales, representando en conjunto el 77% del litio producido a nivel mundial.

Una presentación reciente de la Secretaría de Minería plantea que los principales proyectos productivos del litio chileno se encuentran con costos actualmente por encima de los precios spot de los precios del carbonato e hidróxido de litio, situación que no se verifica en los proyectos argentinos, con menores costos de producción por tonelada.

Un informe reciente de un importante banco internacional afirma que actualmente sólo una mina en Australia tendría costos de producción menores a los precios actuales.