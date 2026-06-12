En esta noticia Una cartera de Cedear con $50.000

La volatilidad volvió a instalarse en los mercados financieros globales. Las dudas sobre la trayectoria de las tasas de interés en Estados Unidos, las tensiones geopolíticas y la fuerte concentración de las subas bursátiles en un puñado de compañías vinculadas a la inteligencia artificial generaron un escenario más desafiante para los inversores.

En este contexto, quienes buscan dolarizar sus ahorros o el aguinaldo a través del mercado de capitales enfrentan una pregunta: cómo invertir montos pequeños sin quedar expuestos a riesgos excesivos.

Los Cedear aparecen como una de las alternativas más accesibles para hacerlo. Estos instrumentos permiten participar desde la Argentina acciones y ETFs que cotizan en Wall Street con pesos y con una inversión inicial relativamente baja.

Con un capital de $ 50.000, el desafío no pasa por apostar todo a una sola compañía de moda, sino por construir una cartera diversificada que combine distintos sectores y perfiles de riesgo.

Una cartera de Cedear con $50.000

Al respecto, Sofía Alejos, analista de Clave Bursátil, comentó en declaraciones a El Cronista que para un inversor que busca posicionarse a través de Cedear en un contexto internacional desafiante, “la clave pasa por la diversificación y la calidad de los activos seleccionados”.

La estratega advirtió que hoy, con un mercado estadounidense que continúa condicionado por la evolución de la inflación, conflicto geopolítico no resuelto, decisiones de la Reserva Federal (Fed) y volatilidad en los sectores de crecimiento, “más que buscar apuestas agresivas, priorizaría empresas con fundamentos sólidos y modelos de negocio probados”.

Alejos destacó dentro del segmento tecnológico y “para continuar con el impulso alcista de fondo”, sumar a cartera compañías como Nvidia ($ 12.640) y Alphabet (Google, $ 9.080), y aprovechar la “descompresión de la cotización”.

Para la experta, son empresas que se destacan por su liderazgo sectorial, capacidad de generación de ingresos y ventajas competitivas de largo plazo.

“Complementaría la cartera con compañías de perfil más defensivo y vinculadas al consumo global, como PepsiCo ($12.040) y McDonald’s ($17.800), que suelen ofrecer mayor estabilidad en momentos de incertidumbre económica”, advirtió.

Y agregó: “También sumaría Visa ($ 26.680), una empresa que se beneficia del crecimiento estructural de los medios de pago electrónicos a nivel mundial, y Berkshire Hathaway ($ 32.960) que permite acceder a una cartera altamente diversificada administrada por Berkshire Hathaway”.

Alejos también mencionó que desde la Bolsa local hay acceso con pesos a Cedear de ETFs, en donde destacó al del S&P 500 ($18.280), que resulta una alternativa adecuada para quienes buscan acompañar la evolución del mercado “sin depender exclusivamente del desempeño de una empresa en particular”.

Finalmente, deslizó una alternativa de mayor riesgo, como es el Ishares MSCI Brazil ETF (EWZ). “Brasil viene atravesando una tendencia bajista de fondo, por lo que podría representar una oportunidad para inversores con un perfil agresivo, y un porcentaje reducido en la cartera”.

“Es importante remarcar que esto no constituye una recomendación de inversión. Cada inversor tiene objetivos, horizonte temporal y tolerancia al riesgo diferentes, por lo que siempre es recomendable consultar con el asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión”, concluyó la estratega.

Confirmado | CEDEARs permiten invertir en gigantes globales sin salir del país (foto: Pexels). Fuente: Shutterstock Thapana_Studio

Por su parte, el asesor de inversiones, Gastón Lentini, dijo a este medio que una posible cartera con $ 50.000 podría combinar distintos perfiles de riesgo y sectores.

Por ejemplo, incluir un Cedear de McDonald’s ($17.600) para sumar exposición al consumo global, un Cedear de Microsoft ($19.420) como apuesta a la inteligencia artificial y la computación en la nube, y un Cedear de Nu Holdings ($8.680) para capturar crecimiento en el sector financiero de América Latina.

A eso se le podría agregar un Cedear de IBIT ($5.345), el ETF de Bitcoin administrado por BlackRock, como una posición más agresiva vinculada a los activos digitales.

Finalmente, una pequeña participación en BYMA, con 25 acciones de $295 cada una, permitiría incorporar una apuesta local que podría verse favorecida por una mayor profundidad del mercado de capitales argentino y un incremento en el volumen de operaciones bursátiles.