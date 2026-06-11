El litio experimenta un boom. Mientras caen sectores de la economía como industria y construcción, la minería registró una suba del 9,5% interanual en abril, y acumula un alza del 7,4%. Al poner la lupa en el informe, se observa que la categoría minerales no metalíferos trepó 45,5% interanual en abril, y acumula una suba del 32,2%.

Pero dentro de la minería, lo que experimenta un verdadero boom es el litio. En el informe de índice de producción minero que publicó el Indec se observa que en abril la producción de carbonato de litio fue de 11.466 toneladas, lo que representa una suba de 60,4% respecto al mismo mes de 2025. El acumulado enero-abril de 2026 muestra un aumento de 48,2% respecto a igual acumulado del año anterior.

Eso con respecto a la producción, pero también se observan buenos números en las exportaciones. De hecho, en el último informe sobre comercio exterior, el carbonato de litio se metió en el podio de los 10 productos más exportados de Argentina. Hace exactamente un año, no figuraba.

Proyecciones de producción de litio. Fuente: CAEM

Los últimos datos del Indec no sorprenden al sector. Ya en 2025 el año había concluido con una producción de 116 mil toneladas, y con una capacidad productiva que ascendió a 200 mil, por lo que se espera que siga en alza la producción. Además, este año hubo suba en los precios internacionales, lo cual ayudará a que el crecimiento se vea tan exponencial.

Para todo el sector minero, se proyecta que las exportaciones superen los u$s 9000 millones, lo que significará una suba de más de un 50% con respecto a 2025. Ya el año pasado las exportaciones mineras habían crecido 31% contra el 2024. Así se refleja en un informe de la Cámara de Empresas Mineras (CAEM).

Desde CAEM resaltan que detrás del buen desempeño exportador, conviven dos dinámicas bien diferentes, “que ponen en riesgo la consolidación de la minería como pilar de las exportaciones argentinas”. Por un lado, el declive productivo de los metales preciosos (oro y plata). “La contracara es el avance estructural del litio, que combina expansión de volúmenes y una recuperación de precios en 2026”, dice el trabajo.

La mayor producción y exportación de litio en 2025 (+56% interanual y +241% versus 2018) se debió a las expansiones y ramp-up de operaciones en proyectos como Salar Olaroz, Mina Fénix y Cauchari-Olaroz, junto a la incorporación/crecimiento de nuevos proyectos, según CAEM.

Desde el sector esperan un nuevo salto en 2026: la producción proyectada de CAEM en un escenario intermedio es que la producción alcance las 172 mil toneladas (+48% versus 2025), en línea con una mayor utilización de capacidad instalada y el avance de proyectos. Según el informe, la diferencia respecto de 2025 es que en 2026 se espera una combinación de más volumen y mejor precio: el precio promedio de exportación está proyectado en torno a los u$s 14,9 por kilo. De esta manera, las exportaciones podrían escalar a u$s 2.559 millones, lo que implica +181% vs. 2025. El litio pasaría de ser el “motor por volumen” en 2025 a un “motor por volumen y precio” en 2026.

Los proyectos que vienen hacia adelante. Fuente: CAEM

Actualmente hay 7 operaciones activas. En Jujuy, Salar Olaroz y Cauchari Olaroz. En Salta, C. Ratones, Sal de Oro y Mariana. En Catamarca, Mina Fénix y Tres Quebradas. En 2025 entraron en operación dos nuevos proyectos (Mariana y Tres Quebradas) y, a medida que avancen sus procesos de ramp-up, la producción continuará acercándose a la capacidad instalada de 200.770 toneladas. Hace 10 años, la capacidad instalada era de 35.500 toneladas y había un solo proyecto.

Todo esto no tiene en cuenta lo que se viene hacia adelante. Hubo 6 proyectos de litio presentados en el RIGI: 4 fueron aprobados (Hombre Muerto Oeste-Galán Lithium, Rincón-Río Tinto, Fénix-Río Tinto, Exar-Gangfeng), con inversiones por u$s 4671 millones. Hay 2 pendientes, Sal de Vida, de Río Tinto, y Sal de Oro, de Posco. Además, se espera que este año entren en producción 4 proyectos, en 2028 otros 2, y entre 2029 y 2033 otros 6. Así se desprende de datos proporcionados por Nadav Rajzman, economista en CAEM.

En cuanto al empleo, en 2025 en litio creció un +3,2%, y alcanzó las 5.187 personas. Según datos 2024, las operaciones registran la mayor participación (60%), mientras que los proyectos de exploración también poseen una parte relevante del empleo directo (40%).

Para el consultor Eduardo Gigante, con este ritmo Argentina puede llegar al puesto 2 o 3 de producción a nivel mundial, si Chile sigue retrasado en sus proyectos, aunque es difícil que Argentina llegue al 1, porque está Australia, que es un gigante. Hoy estamos en el top 5, con Australia, China, Chile y Zimbabue. Según su mirada, el desafío será analizar cadenas de valor del litio más allá de las baterías, para aumentar el valor agregado.