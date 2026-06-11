Mercado Pago presentó este jueves dos nuevas alternativas de inversión en pesos para impulsar el ahorro. Más allá de los tradicionales money market en pesos y dólares, en los que ya invierten más de 20 millones de personas, sus usuarios podrán ahora invertir en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de Renta Fija y Renta Variable.

Los inversores podrán suscribirlos desde $ 100 y contar con el dinero un día hábil después de vender sus cuotapartes.

Ante una mayor demanda por opciones de inversión que generen más rentabilidad, Mercado Pago amplía su oferta de fondos.

Según Invecq, más de la mitad de los usuarios de Mercado Pago encuestados quiere explorar nuevas opciones para potenciar su dinero y solo 3 de cada 10 declara haber invertido en fondos de renta fija o variable. De hecho, el 74% de los argentinos encuestados se define como inversor aprendiz o conservador.

En total, en la Argentina más de 32 millones de personas invierten en FCI. De ese universo, casi 29 millones eligen fondos money market y más de 3 millones fondos T+1.

“Hace ocho años transformamos la gestión del dinero al ofrecer la posibilidad de generar rendimientos diarios a través de nuestra cuenta digital, mientras otras cuentas rendían 0%. Esta evolución permite que cada persona elija cómo potenciar sus ahorros, ya sea para maximizar el aguinaldo o planificar unas vacaciones a través de Renta Fija; o invertir su dinero a largo plazo, con el Fondo de Renta Variable”, señaló Tomás Azzali, Director Senior de Mercado Pago Argentina.

La opción de Renta Fija está diseñada para usuarios con perfil conservador que buscan hacer rendir su dinero en el corto o mediano plazo. Invierte en plazos fijos, bonos y letras y el horizonte de tiempo recomendado es mediano y largo plazo.

En cambio, el FCI de Renta Variable, que replica el Rofex 20, está orientado a quienes están dispuestos a asumir mayores riesgos, invirtiendo en acciones de las principales empresas del país.

Estas dos nuevas alternativas de inversión se habilitarán de forma paulatina para los usuarios a través de la aplicación de Mercado Pago.

Los nuevos FCI serán administrados por Mercado Pago Asset Management S.A. y custodiados por Banco Industrial S.A.

Mercado Fondo

El lanzamiento en 2018 del money market de Mercado Pago masificó la inversión en el mercado de capitales. Hace ocho años menos del 1% de la población invertía su dinero y hoy más de 20 millones en la compañía fundada por Marcos Galperin.

En la industria de fondos comunes de inversión invierten más de 28,9 millones de usuarios. En tanto, 2,8 millones de personas prefieren depósitos a plazo fijo.

¿Cómo comenzar a invertir en los nuevos FCI?

● Ingresar a la sección “Inversiones” desde la pantalla principal de la aplicación.

● Elegir el fondo que mejor se ajuste al perfil del usuario, definir el monto a invertir y aceptar los Términos y Condiciones y el Reglamento de Gestión del Fondo.

● A partir del primer día hábil posterior a la inversión, los rendimientos comienzan a generarse.