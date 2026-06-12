Este jueves volverá a jugar la Selección Argentina luego de la obtención del Mundial de Qatar 2022.

Está por empezar un nuevo Mundial y voy a usar a Messi como metáfora del éxito.

Y no, no voy a hablar de fútbol. Voy a hablar de una de las personas más conocidas del mundo porque creo que pocas historias explican mejor cómo funciona el éxito que la suya.

El ser humano suele pensar el éxito como el resultado final. En este caso, la Copa del Mundo. Eso es lo que se lleva toda la atención. Pero casi nadie mira lo que ocurrió hasta eso.

Qué pasó. Cuándo empezó. Cómo entrenó. Cuánto tiempo se sostuvo. Qué sacrificó.

Porque el éxito no se construye el día que el buen resultado llega. Ese día simplemente se vuelve visible.

El éxito se construye mucho antes. Cuando nadie, más que vos, está prestando atención.

Y creo que por eso la historia de Messi genera tanta admiración.

Creo que en 2022 el mundo entero quería que Messi finalmente lo lograra.

Y no era solamente por su fútbol.

Era por su historia. Por su pasión, su consistencia y por los años que llevaba persiguiendo el mismo objetivo.

El mundo entero sabía todo lo que había pasado antes.

Una historia del altibajos

Habíamos sido testigos de sus triunfos y sus derrotas, de sus alegrías y sus frustraciones, y sobre todo de una constancia pocas veces vista para seguir intentando alcanzar el mismo sueño durante tantos años.

Y quizás por eso emocionó tanto. Porque cuando finalmente levantó la copa, después de 16 años, sentimos que todos esos años de esfuerzo y perseverancia finalmente habían encontrado su recompensa.

Reuters

La mayoría de las personas cambia de trabajo, de proyecto, de estrategia o incluso de sueño varias veces en dieciséis años.

Y creo que ahí aparece una de las mayores enseñanzas sobre el éxito.

El resultado importa. Claro que importa.

Pero lo que le da valor al resultado es la historia que hay detrás.

Ni Messi llegó hasta donde llegó solo

Detrás de su éxito hubo una familia que apostó por él cuando todavía era un niño, médicos, entrenadores, compañeros, dirigentes y muchas personas que, en distintos momentos de su vida, vieron algo en él y decidieron ayudarlo a desarrollarlo.

Pero también hay otro aspecto fundamental cuando hablamos de construir grandes equipos: no todas las personas son las correctas para todos los proyectos.

Parte del liderazgo consiste en identificar talento, desarrollar a quienes tienen potencial y, cuando es necesario, tomar decisiones difíciles. A veces significa cambiar de posición a alguien. Otras significa incorporar a una persona clave que eleve el nivel de todo el grupo. Y en ocasiones significa dejar ir a quienes ya no están aportando al objetivo común.

Los grandes equipos se construyen eligiendo bien quiénes juegan, qué rol ocupa cada uno y asegurándose de que todos estén avanzando en la misma dirección.

En el mundo emprendedor pasa exactamente lo mismo

Muchos quieren construir empresas grandes, pero siguen trabajando como si fueran una selección de una sola persona . Quieren vender, atender clientes, hacer marketing, administrar, contratar, cobrar, diseñar, publicar en redes sociales y tomar todas las decisiones. Todo al mismo tiempo.

Sin embargo, las empresas más fuertes no son las que dependen de una persona brillante.

Son las que construyen equipos, procesos y cultura para que el resultado no dependa únicamente de alguien.

Y quizás por eso Messi es una metáfora tan poderosa del éxito.

Porque cuando pensamos en él solemos pensar en alguien que logró todo.

Pero su historia demuestra que el éxito es mucho más que un resultado.

Es la capacidad de sostener un objetivo durante años cuando todavía no llegó la recompensa.

Es seguir adelante después de las derrotas.

Es rodearse de las personas correctas.

Es aprender, adaptarse, crecer y volver a intentarlo una vez más.

Vivimos en una época obsesionada con los resultados inmediatos.

Queremos que las cosas funcionen rápido.

Pero las historias que más admiramos suelen contarnos exactamente lo contrario.

Nos muestran que las cosas importantes llevan tiempo. Incluso, mucho más tiempo del que imaginamos.

Por eso, la próxima vez que veas a alguien exitoso, intentá mirar más allá del resultado.

Porque probablemente lo más valioso de esa historia no sea el momento en que ganó, sino todo lo que tuvo que hacer para llegar hasta ahí.