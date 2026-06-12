Los lavarropas chinos seguirán ingresando al mercado argentino sin restricciones adicionales, al menos por ahora. El Gobierno decidió continuar la investigación por presunto dumping sobre lavarropas automáticos de carga frontal y superior originarios de China, pero rechazó la aplicación de medidas antidumping provisorias mientras avanza el expediente.

La decisión tiene una lectura que va más allá del sector de electrodomésticos y expone uno de los dilemas centrales de la política económica actual: cómo responder a los reclamos de la industria local sin resignar el proceso de apertura comercial y competencia que impulsa la administración de Javier Milei.

En otras palabras, el Gobierno reconoce que existen elementos suficientes para seguir investigando la conducta de los exportadores chinos, pero considera que todavía no corresponde intervenir el mercado con aranceles o restricciones adicionales.

Qué significa una investigación por dumping

El dumping ocurre cuando un producto se exporta a otro país a precios inferiores a los que se comercializa en el mercado de origen o incluso por debajo de sus costos.

Cuando una empresa local considera que esa práctica le genera un perjuicio, puede solicitar una investigación para determinar si existe competencia desleal.

Eso fue lo que ocurrió con los lavarropas automáticos de hasta 13 kilos provenientes de China y la denuncia realizada por la local Drean.

En esa presentación se estimó un margen presunto de dumping del 10,43% para los lavarropas automáticos importados desde China.

A partir de esa denuncia, la Comisión Nacional de Comercio Exterior concluyó que existían indicios suficientes para avanzar con el expediente y analizar si las importaciones estaban generando un perjuicio sobre la producción nacional.

Para llegar a esa conclusión preliminar, las autoridades analizaron los valores de exportación de los lavarropas chinos utilizando información de operaciones reales de importación.

Según la resolución, el precio FOB de exportación fue obtenido a partir de registros de comercio exterior relevados por la consultora Softrade, datos que además coincidieron con la información oficial disponible.

De esa manera, ahora se validó -en etapa preliminar- que la existencia de un presunto margen de dumping promedio ponderado es el 6,04% para los lavarropas originarios de China.

Según el expediente, entre enero y septiembre de 2025 las importaciones de lavarropas chinos registraron un crecimiento del 2.345%.

Por qué el Gobierno no aplicó medidas provisorias

La resolución es llamativa porque, pese a mantener abierta la investigación, descarta por ahora la aplicación de medidas antidumping transitorias.

En términos prácticos, esto significa que las importaciones continuarán bajo las condiciones actuales hasta que exista una determinación final.

La decisión es consistente con la estrategia comercial que el Gobierno viene desplegando desde el inicio de la gestión.

Mientras distintas ramas industriales reclaman protección frente al avance de productos importados, la administración Milei ha privilegiado la competencia, la baja de barreras comerciales y la reducción de costos para los consumidores.

Qué está en juego para fabricantes e importadores

Para los fabricantes locales, la continuidad de las importaciones sin medidas provisorias representa un escenario desafiante.

Según el expediente, entre enero y septiembre de 2025 las importaciones de lavarropas chinos registraron un crecimiento del 2.345%. Sin embargo, durante ese mismo período la producción nacional aumentó un 9% y las ventas al mercado interno crecieron un 23%.

Las empresas sostienen que la competencia de productos importados a precios muy bajos puede afectar producción, ventas y empleo dentro del sector.

Para importadores y cadenas comerciales, en cambio, la decisión evita un encarecimiento inmediato de la oferta disponible.

En un mercado donde los electrodomésticos tienen un peso relevante dentro del consumo de bienes durables, cualquier modificación arancelaria suele trasladarse rápidamente a precios.

Por eso las investigaciones antidumping suelen convertirse en una discusión que excede a las empresas involucradas y termina alcanzando a consumidores, comercios y fabricantes.

Una señal para otros sectores

El caso de los lavarropas es observado de cerca por otras industrias que mantienen reclamos similares frente al avance de productos importados.

La decisión oficial sugiere que el Gobierno seguirá evaluando denuncias y expedientes presentados por empresas locales, pero que no está dispuesto a utilizar automáticamente herramientas de protección comercial mientras no existan conclusiones definitivas.

Esa postura marca una diferencia respecto de etapas anteriores de la política económica argentina, donde las investigaciones por dumping solían derivar con mayor rapidez en restricciones transitorias.