El jefe de fiscales bonaerense alertó por las vacantes judiciales y reconoció: “Estamos clamando al cielo para...”
El procurador general de la provincia de Buenos Aires advierte que el máximo tribunal funciona con cuatro de sus siete cargos vacantes y que pueden dictarse fallos con mayoría de jueces de Casación. Cuestiona la baja en la edad de imputabilidad y dice que la Justicia bonaerense atraviesa “un retroceso significativo”.
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