Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este viernes, 12 de junio de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.490,01 pesos colombianos.

En el mercado del Dólar, la cotización retrocedió -2.88% en la última semana y -11.08% en el último año, señalando una tendencia bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 11.12%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.20%.

En las últimas 4 sesiones, la cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos diez días, el dólar alternó breves avances con retrocesos, predominando las caídas y cerrando con una racha final de cuatro jornadas a la baja, por lo que el periodo terminó con un sesgo claramente bajista.

La cotización del Dólar muestra una tendencia a la baja en los últimos días. Esto sugiere una posible estabilidad en el mercado y una disminución en la demanda de la moneda.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Compra dólares solo en bancos, corresponsales o casas de cambio autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Consulta la TRM y comisiones, usa canales oficiales y evita la calle.

Para vender, acude a los mismos canales regulados y confirma el abono antes de entregar dinero. Lleva identificación, guarda comprobantes y prefiere transferencias sobre efectivo.