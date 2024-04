De China a Tesla: baja del precio del litio, ¿cómo impacta en las exportaciones y la inversión?

El precio internacional del carbonato de litio cayó un 50% en el arranque del año. En lo inmediato, su efecto en Argentina puede ser más bien moderado en las ventas actuales, aunque se especula sobre el impacto en los proyectos futuros y por lo tanto, en las inversiones.

Argentina cuenta con el 10,4% de las reservas mundiales de litio, según datos de la USGS y se ubica como el cuarto productor mundial. Sin embargo, todavía no produce al mismo nivel que sus competidores, además de que sus exportaciones están centradas en el carbonato de litio, es decir, el metal con un bajo procesamiento.

La baja de los precios del primer bimestre, en comparación con el mismo período del año anterior, puede impactar en las exportaciones previstas para 2024, que pueden alcanzar los u$s 1.400 millones, un ingreso todavía marginal según el escenario conservador que analizó la Secretaría de Minería en su informe de febrero sobre el potencial minero del país.

Pero la apuesta es futura: para 2031, esas exportaciones pueden alcanzar los u$s 14.000 millones, además de tener el potencial de convertirse en el principal mineral exportado.

En 2023, la producción creció un 45%, las exportaciones un 20% medidas en dólares y alcanzaron los u$s 835 millones, según el informe de Exportaciones mineras argentinas de enero, elaborado por la Secretaría de Energía. Así, pasaron a representar cerca del 15% de las exportaciones mineras. Los principales destinos fueron China (43% del total), Japón (25%) y Estados Unidos (11%).



Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, Argentina concentró el 17% de la inversión global en exploración en 2023. Además, señalaron que en los primeros dos meses del año se exportaron 9.000 toneladas de carbonato de litio, equivalente al 25% de las ventas del año pasado.

Qué pasa con el precio

Según el informe de la Bolsa de Rosario, los precios promedio de exportación cayeron un 50% si se compara el precio de exportación del primer bimestre contra el promedio de 2023. Es así que, a pesar de la producción, las exportaciones en este período fueron un 31% menores que en el mismo bimestre del año anterior.

A principios del año pasado, el precio del spot de carbonato de litio comenzó encima de los u$s 75.000 por tonelada, mientras que en los comienzos de 2024 operaban en los u$s 13.500 la tonelada, lo que representó una caída de precios del 82% en 365 días.

"El ideal de precio spot para las litíferas argentinas se encuentra más arriba del valor actual. Hoy el valor de la tonelada de carbonato de litio grado batería es de alrededor de 15 mil dólares, el precio ideal es entre 20 y 30 mil dólares, dando un valor correcto y saludable para el mercado", explicó en diálogo con El Cronista el ingeniero y consultor especializado en minería y energía, Eduardo Gigante.

Según explicó Gigante, el precio actualmente no baja por cuestiones de demanda, sino que responde a cierta manipulación en general y a un sobredimensionamiento de China respecto a la producción de baterías, pero agrega: "El mercado y los futuros en Shanghai muestran un precio creciente para los próximos tiempos".

China representa el 60% de las ventas de autos eléctricos, según la Agencia Internacional de Energía de París. Esto lo convierte en uno de los principales demandantes de baterías de litio para transporte. Vale aclarar que cada batería de un auto eléctrico, en promedio, necesita de 8 kilos de litio, según datos del centro de investigación del departamento de Energía de Estados Unidos. Un estudio del think tank Fundar sobre electromovilidad puntualiza sin embargo que el peso del litio ha representado históricamente el 5% del total del valor de la celda.

Cómo impacta en Argentina

"Las litíferas de nuestro país poseen costos muy bajos de extracción, así que más allá de que el precio esté bajo a los niveles históricos, no se traduce en cuadros de resultados en rojo, las litíferas en Argentina continúan teniendo ganancias significativas", puntualizó Gigante.



El especialista en minerales y energía agregó que, si bien siempre tiene un impacto, la caída actual es menor a la que se supone: "Los precios que se publican normalmente son los spot (aquellos que son en efectivo) y el mercado del litio es más complejo. Las litíferas en el país manejan las ventas a través de contactos, no a precios spot, por ende el precio al que se comercializa el litio al exterior no es el que se publicita, sino un contrato a término de abastecimiento. Además existen otros mecanismos de comercialización como son el offtake agreements, en síntesis el precio del litio spot, impacta, pero ese impacto no es significativo".



Sin embargo, si tienen un efecto puntual: "El precio bajo spot del litio si impacta en nuevos proyectos, ahí es otra cosa diferente a las exportaciones. Los nuevos proyectos tienen un precio de cobertura que es mayor al actual, por ende muchos proyectos se ralentizan o se paran".

Argentina en el mercado global

Respecto de las condiciones de competitividad para este mineral, Gigante señaló: "Argentina está bien con el tema del litio, principalmente y sin duda alguna, por su competitividad de costos: la extracción de salares como tiene Argentina es de los costos más bajos del mundo".



Sobre su participación en el mercado, agregó que el país aún no tiene un rol tan significativo de producción pero que también en el mundo este está en crecimiento: "El año pasado se produjeron alrededor de 1 millón de toneladas de compuesto de litio, Argentina dentro de ese millón produjo 51 mil toneladas, es decir un 5,3% de la producción mundial, es decir aun es muy chica nuestra producción. Pero por otro lado, Chile produjo más de 230 mil toneladas, por ende no solo es chico en nuestro mercado, el mercado del litio aún no tiene la dimensión del cobre por ejemplo".

"Potencialmente Argentina se va a transformar en un player importante, pero recién en 2025-2027 creo que va a existir ese quiebre. Estas estimaciones son en base a anuncios y proyectos existentes", concluyó Gigante.

Qué puede pasar con Tesla

La visita del presidente Javier Milei a la fábrica de Tesla dejó un rumor en el aire: que a Elon Musk le interesa el litio de Argentina.

A pesar de la participación de Tesla en el mercado occidental, Gigante señaló que es difícil que se instale una planta en Argentina: "Musk obtiene el litio de otras fuentes, en realidad quienes le fabrican las baterías que son Panasonic, Catl y Samsung: su fuente principal es Australia, el primer productor mundial de litio. Antes que nosotros están Chile y China".

En 2020, Musk había presentado un proyecto para elaborar sus baterías, pero al día de hoy sus proveedores siguen siendo los mismos.