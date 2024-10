Nace gigante del litio: Rio Tinto compra Arcadium por u$s 6700 millones

Rio Tinto confirmó la compra de la empresa estadounidense Arcadium Lithium por u$s 6700 millones totalmente en efectivo, en una operación que la convertirá en la tercera minera mundial con producción de litio (detrás de Albemarle y SQM), el mineral utilizado en las baterías de los vehículos eléctricos.

En la Argentina, el impacto será importante a partir del año próximo, ya que se trata de dos compañías con proyectos activos de magnitud. Arcadium opera dos de los cuatro proyectos que producen carbonato de litio en el país (Olaroz, en Jujuy, y Fénix, en Catamarca). Rio Tinto arranca antes de fin de año con la producción en Rincón, Salta, mientras avanza en el proceso de aprobación de otra planta de 50.000 toneladas, que demandará una inversión de u$s 2000 millones con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

RioTinto, que ya es el mayor productor mundial de mineral de hierro, se está transformando en un procesador de materias primas de alta gama y bajas emisiones de carbono, esenciales para la transición energética.

La compañía espera con esta operación, los gastos de capital previstos para el crecimiento de Arcadium representen aproximadamente el 5% de los gastos de capital del grupo de hasta u$s 10.000 millones en 2025 y 2026.

Si bien el mercado está actualmente sobreabastecido de litio, el presidente ejecutivo de la compañía, Jakob Stausholm, afirmó que Rio confía en que la demanda a largo plazo será fuerte.



A nivel global, se prevé que la combinación de Rio Tinto y Arcadium representará alrededor del 10% del suministro mundial de productos químicos de litio para 2030.

Por su parte, Paul Graves, consejero delegado de Arcadium Lithium, dijo: "Estamos seguros de que esta es una oferta en efectivo convincente que refleja un un valor total y justo a largo plazo para nuestro negocio y reduce la exposición de nuestros accionistas a la ejecución de nuestra cartera de desarrollo y a la volatilidad del mercado".

Los detalles de la compra de Arcadium

Rio pagará la adquisición totalmente en efectivo por u$s 5,85 por acción. La transacción representa una prima del 90% respecto al precio de cierre de Arcadium de u$s 3,08 por acción el 4 de octubre de 2024, una prima del 39% respecto a el precio medio ponderado por volumen de Arcadium (VWAP) desde la creación de Arcadium el 4 de enero de 2024 ( fusión de Livent y Allkem ), y valora el capital social diluido de Arcadium en aproximadamente u$s 6.700 millones.

"La Transacción incorporará el negocio de litio de Arcadium, complementario y de clase mundial, a la cartera de Rio Tinto, un líder mundial en materias primas de transición energética, desde aluminio y cobre hasta mineral de hierro y litio de alta calidad", indica la comunicación a inversores.

Arcadium es un productor mundial de productos químicos de litio, de rápido crecimiento e integrado verticalmente, con una base de activos de operaciones de larga duración y bajo costo, con proyectos de crecimiento. Es líder en la fabricación de productos químicos de litio y procesos de extracción, incluida la minería de roca dura, la extracción convencional de salmuera y la extracción directa de litio.

En los términos de la operación, se especifica que la actual capacidad de producción anual de litio de Arcadium abarca una gama de productos que incluye hidróxido de litio y carbonato de litio de 75.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, con planes de expansión para más que duplicar la capacidad a finales de 2028.

Con la operación, Rio obtendría acceso a minas de litio, instalaciones de procesamiento y depósitos en Argentina, Australia, Canadá y Estados Unidos para impulsar décadas de crecimiento, así como clientes que incluyen a Tesla, BMW y General Motors.



De hecho, entre los considerandos económicos para llevar adelante la transacción, la empresa dice que "ofrece un valor convincente impulsado por la aceleración del crecimiento del volumen en un mercado en alza, lo que contribuirá a un EBITDA y un flujo de caja libre significativamente mayores en los años, antes de las sinergias previstas".

Detalla que "la adquisición de Arcadium es coherente con el enfoque disciplinado de Rio Tinto en materia de asignación de capital y aportará un valor significativo a los accionistas, respaldado por la fortaleza financiera que aportaremos. Rio Tinto mantendrá su sólido balance tras el cierre de esta operación, en línea con su calificación crediticia Single A, así como su larga trayectoria de rentabilidad para los accionistas".

Stausholm, aclaró a los inversores que para finales de la década la empresa prevé un déficit de oferta, con una tasa de crecimiento anual compuesto de la demanda superior al 10% hasta 2040, impulsada por los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía.

La debilidad actual del mercado es una oportunidad para adquirir activos de alta calidad al precio adecuado, dijo Stausholm a Reuters.

"Realmente queremos litio para baterías, es decir, también para procesamiento. Y luego, por supuesto, nos gusta ser un operador, y si se toman esos criterios, se llega muy rápidamente a Arcadium", señaló. "La forma en que hay que pensar en ello es una especie de adquisición inversa. No se trata de reducir costos. Se trata de construir más rápido y mejor", añadió.



El presidente de Arcadium, Peter Coleman, afirmó que Rio podrá aportar su experiencia en ejecución y un sólido balance para ayudar a desarrollar los activos de Arcadium. "No tienen limitaciones de capital. Para nosotros, sabemos que los planes de crecimiento siguen dependiendo de una mejora del precio en los próximos dos o tres años, lo que supone una mejora bastante significativa respecto a la situación actual", declaró a Reuters.

Los próximos pasos de la operación

La transacción se espera que se cierre a mediados de 2025. . Las condiciones clave para el cierre incluyen la aprobación de los accionistas de Arcadium Lithium y del Tribunal Real de Jersey.

Además, está sujeta a la recepción de las aprobaciones regulatorias habituales y de otras condiciones de cierre.

Los accionistas de Arcadium Lithium no necesitan tomar ninguna medida en este momento.