En medio de la necesidad estructural de la Argentina de consolidar ingresos estables de divisas, el sector minero se está posicionando con fuerza para dar un salto historico en su matriz de negocio.

Según el último Resumen Productivo elaborado por Nadav Rajzman (Cámara Argentina de Empresas Mineras - CAEM) y Guido D’Angelo (Bolsa de Comercio de Rosario - BCR), la actividad consolidó en 2025 cinco años consecutivos de expansión y se prepara para un 2026 que promete quebrar todos los resgistros.

Las proyecciones oficiales anticipan que las exportaciones del sector darán un salto de más del 50%, trepando desde los u$s 6075 millones registrados en 2025 hasta superar los US$ 9000 millones este año.

De confirmarse estas cifras y cruzándolas con las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central —que estima ventas totales del país por u$s 96.056 millones—, la minería pasará de representar el 7% a explicar más del 10% del total de las exportaciones nacionales.

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Dicho de otro modo: en 2026, 1 de cada 10 dólares que ingresen al país provendrá de la minería, consolidándose junto a la agroindustria y la energía como uno de los poquísimos aportantes netos de la balanza comercial .

La relación de eficiencia es contundente: en 2025, el sector exportó por u$s 6075 millones e importó insumos por apenas u$s 202 millones.

Dos realidades: el impulso del litio frente al “efecto precio” metalífero

Detrás de este boom de divisas conviven dos realidades totalmente contrapuestas; por un lado, el declive de los metales preciosos tradicionales y, por el otro, la rampa de despegue vertical del denominado “oro blanco” .

Los yacimientos maduros de metales preciosos sufren un agotamiento natural que viene elevando los costos operativos. Sin embargo, el mercado internacional salió al rescate por la vía de las cotizaciones.

En 2025, la producción de oro cayó un 6% interanual (ubicándose un 42% por debajo de los niveles de hace una década). A pesar de producir menos onzas, el salto del precio internacional empujó las exportaciones un 30%, sumando u$s 4094 millones.

Para 2026 se espera que la producción toque un piso gracias al inicio del proyecto Calcatreu en Río Negro y la reactivación de Casposo en San Juan.

Con un precio promedio proyectado en unos inéditos u$s 4353 la onza, el oro aportará u$s 5129 millones este año (25%).

Por su parte, la plata, registró en 2025 su mínimo productivo en diez años (22,1 millones de onzas). Aun así, las exportaciones crecieron un 22%.

Para 2026 se prevé otra caída del 10% en volumen, pero la proyección de ingresos vuela un 49% hasta alcanzar los u$s 1172 millones debido a un valor de referencia estimado en u$s 60 por onza.

El litio, a doble motor

Mientras los metalíferos se salvan por el precio, el litio es el auténtico dinamizador del volumen: en 2025, el mineral desafió la fuerte caída internacional de su cotización.

La producción escaló un 56% (116 mil toneladas LCE) apuntalada por las expansiones de Salar Olaroz, Mina Fénix y Cauchari-Olaroz, llevando las exportaciones a u$s 911 millones.

El verdadero quiebre se dará este año. En 2026, el litio unirá una mayor utilización de la capacidad instalada —proyectando 172 mil toneladas (48%)— con una notable recuperación de sus valores de exportación, que pasarían de u$s 8,7 a u$s 14,9 por kilo.

La consecuencia matemática es impactante: las ventas externas de litio escalarán un 181% para aportar cerca de u$s 2600 millones.

La inversión a tope

La minería no solo apuntala el frente externo, con mayor aporte de divisas, es también el principal imán de radicación de capitales dentro del país.

Los números del Banco Central reflejan que el sector se mantiene como el principal ingresador neto de divisas por Inversión Extranjera Directa (IED) en Argentina desde el año 2003.

De los u$s 2023 millones reportados en 2023, se registró un salto hasta los u$s 4517 millones (48%) en 2024 y se estableció en u$s 3767 millones en 2025.

Al cierre de 2025, las inversiones del sector mostraron un incremento del 27% respecto al año anterior y un implacable 88% en comparación con 2023, destacaron los analistas de CAEM y BCR.

El stock total de inversión extranjera acumulada en el suelo local marcó el hito más alto de la historia económica sectorial al superar los u$s 17.645 millones.

De cara al mediano plazo, el informe subraya que este flujo de capitales encuentra hoy un nuevo catalizador en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Bajo este paraguas normativo, el gran protagonista que empieza a asomar en el horizonte de la IED es el cobre, un gigante dormido que aspira a devolver a la Argentina a las grandes ligas de la producción minera mundial en los próximos años.