La presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) es uno de los trámites anuales más importantes para los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este documento no solo certifica el cumplimiento de los controles de salud y educación de los menores, sino que también es el mecanismo exclusivo para habilitar el cobro del 20% del monto retenido durante el año anterior. En este 2026, miles de familias ya se preparan para realizar la gestión y acceder a este dinero extra. El monto a percibir por la Libreta AUH en 2026 corresponde al acumulado del 20% que la ANSES retuvo mes a mes durante todo el calendario 2025. Dado que la prestación tiene actualizaciones periódicas de acuerdo a la fórmula de movilidad vigente, la cifra final varía según la cantidad de meses que el titular haya cobrado la asignación el año pasado. Para quienes percibieron la AUH durante los 12 meses, el pago extraordinario representará la suma total de esas retenciones, consolidando un ingreso significativo para el grupo familiar. El objetivo principal de este sistema de retención y posterior pago es garantizar el bienestar integral de los niños y adolescentes cubiertos por el programa estatal. A través del formulario de la Libreta, el organismo previsional verifica de forma fehaciente que los menores en edad escolar asistan regularmente a clases y que cumplan con el calendario nacional de vacunación. Asimismo, se exige la constancia de los controles sanitarios periódicos, asegurando así el acceso a la salud pública. El trámite para presentar la documentación mantiene un formato simplificado que busca agilizar los tiempos de resolución. Los titulares deben generar y descargar el formulario oficial desde el sitio web o la aplicación Mi ANSES, completarlo con los datos correspondientes y llevarlo al centro de salud y a la escuela para que las autoridades lo firmen. Una vez sellado, el documento puede subirse de forma online mediante la plataforma digital del organismo, o bien entregarse de manera presencial en cualquier oficina (UDAI) sin necesidad de sacar turno previo. Una vez que el sistema del organismo previsional registra y aprueba la Libreta, se activa automáticamente el cronograma para la liquidación de los fondos. Habitualmente, la ANSES demora un plazo estimado de 60 días en procesar la información y concretar el depósito. El monto correspondiente al retroactivo se acredita de manera directa en la misma cuenta bancaria y tarjeta de débito en la que el beneficiario percibe sus haberes de la asignación todos los meses. Las autoridades recomiendan no postergar esta gestión para el último tramo del año a fin de evitar cuellos de botella en el sistema o demoras en el cobro. El plazo límite para presentar el formulario correspondiente a las retenciones del 2025 se extiende, como es habitual, hasta el 31 de diciembre de 2026. Quienes no cumplan con esta obligación antes de la fecha de corte perderán el derecho a cobrar el dinero acumulado y podrían enfrentar la suspensión del pago mensual de la asignación.