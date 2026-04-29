El Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $ 70.000 para jubilados y pensionados cuyos haberes previsionales no superen la mínima. Lo hizo a través de una publicación este miércoles en el Boletín Oficial. Al igual que en ocasiones anteriores, el Ejecutivo precisó que la decisión se da en el marco de una “una actualización mensual de los haberes ligada directamente a la evolución del costo de vida”. Por eso, se espera que las jubilaciones se incrementen un 3,4%, de acuerdo con el dato de la inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En este sentido, el Decreto 292/2026, confirma que el bono se pagará en mayo una vez más, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El bono alcanza a titulares de prestaciones contributivas a cargo de la ANSES, incluyendo las otorgadas bajo la Ley 24.241, regímenes nacionales generales anteriores y sus modificatorias, regímenes especiales derogados y excajas o institutos provinciales y municipales de previsión transferidos a la Nación (cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la misma ley). También serán beneficiarios quienes perciban prestaciones bajo el régimen establecido por el decreto 160/2005. La medida incluye además a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), así como a titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, otras pensiones no contributivas y pensiones graciables, siempre que el pago esté a cargo del organismo previsional. Las condiciones para cobrar los $ 70.000 extra se mantienen sin cambios. Es decir, que se abonará a quienes perciban haberes inferiores. Para los que superen ese monto, el bono será el importe necesario para alcanzar la suma del haber mínimo más el máximo del bono. “Los beneficiarios del sistema de seguridad social percibirán un ajuste derivado de la dinámica inflacionaria del mes de marzo”, detallaron también en el texto oficial. De igual forma, resta que se oficialice la suba correspondiente al mes. La cifra de aumento es la correspondiente al número del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, del 3,4%, según el esquema de movilidad mensual que rige desde el año pasado.