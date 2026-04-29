La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispone de un esquema de asistencia económica que otorga beneficios en situaciones familiares específicas. En este caso, se trata de una prestación que cobran las personas que cumplan esta condición esencial. Este beneficio es una de las tres categorías que integran las asignaciones de pago único. Se trata de una suma de dinero que se entrega una sola vez, es decir, que no hay liquidaciones periódicas. El organismo previsional liquidará un extra de $ 123.307 correspondiente a la asignación por matrimonio. Este beneficio está destinado a las parejas que acaban de casarse y cumplen con los requisitos de ingresos. Este pago lo pueden solicitar ambos cónyuges si los dos se encuentran trabajando en blanco o bajo alguna de las categorías habilitadas. De esta manera, el refuerzo económico para el hogar puede duplicarse y superar los $ 245.000 en total. Actualmente, el límite de ingresos familiares para acceder a las APU es de $ 5.792.487 brutos. Además, ninguno de los integrantes de la pareja puede tener un ingreso individual superior a los $ 2.896.244. ANSES recalcó que no todos sus beneficiarios pueden acceder a este cobro, ya que está diseñado para trabajadores y beneficiarios específicos del sistema de seguridad social. Podés solicitar este pago si pertenecés a alguno de los siguientes grupos: El proceso se puede hacer de forma totalmente virtual, lo cual es mucho más cómodo. Si preferís la atención cara a cara, podés sacar un turno para ir a una oficina de ANSES a través de la web o llamando al 130.