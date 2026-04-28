La ANSES confirmó un nuevo aumento en las asignaciones familiares a partir de mayo de 2026. Dentro de este esquema, se destaca un pago único que supera los $ 492.000. Este plus que emitirá la Administración de la Seguridad Social es sobre la Asignación de Pago Único por Adopción, un beneficio económico destinado a acompañar a las familias en un momento clave. Este ingreso corresponde a la Asignación por Adopción, una prestación incluida dentro del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). A diferencia de otros beneficios, no es un pago mensual, sino un monto extraordinario que se otorga una sola vez y está dirigido a personas que hayan concretado legalmente un proceso de adopción, cuyo objetivo es brindar un respaldo económico en una etapa que implica nuevos gastos y reorganización familiar. Por su parte, el beneficio se posiciona como uno de los más altos dentro del sistema previsional argentino y se cobra por una sola vez, de modo tal que el cobro no es reiterativo ni mensual como es, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo. La prestación social que emite la ANSES denominada como Asignación de Pago Único, ya sea por Matrimonio, Adopción o Nacimiento, se encuentra dirigida exclusivamente a los siguientes grupos de personas: Requisitos: Documentación: