En esta noticia ¿Qué rubros crecieron y cuáles cayeron en el Día del Padre 2026?

El impacto del enfriamiento del consumo hizo que las ventas para el Día del Padre hayan caído este 2026 un 0,3% con respecto a las de 2025, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). De esta forma, la celebración marcó su cuarto año consecutivo de retroceso .

En 2025 la caída había sido del 1,7% y en 2024 se derrumbó un 10,2%, mientras que el declive en 2023 fue de 1,2%. Esta continuidad en el retroceso consolidó un ciclo desfavorable para el comercio vinculado a esta celebración.

Más del 80% de los comercios realizaron promociones especiales, según el sondeo. Las más frecuentes fueron los beneficios por pagos al contado y las facilidades de financiación con tarjetas de crédito. Sin embargo, su efectividad resultó limitada en un contexto con gran cautela por parte de los compradores .

El ticket promedio ascendió a $ 78.986, un cifra que casi duplicó al año pasado ($ 41.302). Por su parte, las compras se concentraron en los artículos más económicos de cada sector y en mercadería en oferta, con un perfil enfocado en preservar el presupuesto familiar.

Sector Ticket promedio Cosméticos y perfumería $110.000 Electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video $93.074 Equipos periféricos, accesorios y celulares $81.979 Promedio ponderado $78.986 Calzado y marroquinería $71.294 Indumentaria $66.384 Librería $58.308

El 38,1% de los comerciantes encuestados por CAME indicó que la fecha tuvo un alcance moderado en las ventas. Por otro lado, un 36,5% evaluó que el Día del Padre aportó algo de movimiento, aunque resultó insuficiente para el sector.

Solo un 7,4% consideró la jornada como un factor determinante para su actividad. En el extremo opuesto, el 18% de los locales sentenció que la celebración no generó ningún estímulo en su facturación.

¿Qué rubros crecieron y cuáles cayeron en el Día del Padre 2026?

En la comparación interanual por rubros, se repitió el patrón observado en 2025: cuatro de las seis categorías relevadas registraron subas, aunque de magnitud limitada.

Los segmentos Librería e Indumentaria lideraron el ranking con un incremento del 2,1%, seguidos por Electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video (0,8%) y Calzado y marroquinería (0,4%) . En la vereda de enfrente, la contracción más severa del periodo se concentró en Equipos periféricos, accesorios y celulares, con un desplome del 6,1%, mientras que Cosméticos y perfumería retrocedió 3,8%.

Librería (2,1%)

La actividad en las librerías mostró un impacto acotado y condicionado por la inestabilidad económica actual. Para mitigar el freno al consumo, el sector aplicó descuentos en efectivo y la financiación con tarjetas, complementados de forma secundaria con promociones por cantidad, envíos gratis, reintegros bancarios y ofertas puntuales del 15% al 20%. Los artículos más vendidos fueron libros de negocios, finanzas, economía e historia.

Indumentaria (2,1%)

Con una marcada dependencia del financiamiento, este rubro registró un desempeño general entre regular y moderado durante esta festividad. Los comercios ofrecieron rebajas de hasta el 70% bajo la modalidad de outlet para movilizar el stock acumulado. El grueso de las operaciones se sostuvo bajo el ala del crédito y los artículos más vendidos fueron las remeras, las riñoneras y las gorras premium.

Día del Padre (foto: Archivo)

Electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video (0,8%)

En este rubro, el Día del Padre, tuvo en general un impacto de moderado a bajo, condicionado por ser un sector menos tradicional para la festividad. Los locales minoristas enfrentaron dificultades para competir contra el financiamiento en muchas cuotas que ofrecen las grandes cadenas. Pese a esto, lograron agotar stock en artículos específicos de conectividad como celulares, auriculares y parlantes Bluetooth, gracias a descuentos muy agresivos.

Calzado y marroquinería (0,4%)

Los comerciantes combinaron financiación con tarjetas y descuentos en efectivo para dinamizar la actividad en los locales, acompañados por un uso recurrente de promociones bancarias, rebajas en la segunda unidad, descuentos por cantidad y beneficios como envío gratis. Aunque el volumen de ventas fue aceptable, los dueños de negocios reportaron una “poca utilidad” en la jornada.

Cosméticos y perfumería (-3,8%)

Afectado por una transformación estructural en los hábitos de compra, este sector atravesó una jornada comercial compleja y en retroceso. La competencia de productos importados a través de plataformas digitales afectó el desempeño de las perfumerías. Los comerciantes también advirtieron que la atención presencial no alcanzó para repuntar las ventas. Así, se consolidó un hábito: los compradores prueban los productos en mostrador, pero terminan concretando la transacción a través de canales digitales externos.

Equipos periféricos, accesorios y celulares (-6,1%)

Las estrategias de 2x1 y combos de accesorios no alcanzaron para levantar el balance mensual del sector. Los comerciantes limitaron el financiamiento a un tope de 3 cuotas para proteger sus márgenes de rentabilidad. El comportamiento del público estuvo plenamente orientado a la búsqueda de precios y ofertas, concentrando la demanda en los artículos más económicos del sector, como los auriculares Bluetooth.