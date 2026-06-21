El impacto del enfriamiento del consumo hizo que las ventas para el Día del Padre hayan caído este 2026 un 0,3% con respecto a las de 2025, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). De esta forma, la celebración marcó su cuarto año consecutivo de retroceso.
En 2025 la caída había sido del 1,7% y en 2024 se derrumbó un 10,2%, mientras que el declive en 2023 fue de 1,2%. Esta continuidad en el retroceso consolidó un ciclo desfavorable para el comercio vinculado a esta celebración.
Más del 80% de los comercios realizaron promociones especiales, según el sondeo. Las más frecuentes fueron los beneficios por pagos al contado y las facilidades de financiación con tarjetas de crédito. Sin embargo, su efectividad resultó limitada en un contexto con gran cautela por parte de los compradores.
El ticket promedio ascendió a $ 78.986, un cifra que casi duplicó al año pasado ($ 41.302). Por su parte, las compras se concentraron en los artículos más económicos de cada sector y en mercadería en oferta, con un perfil enfocado en preservar el presupuesto familiar.
|Sector
|Ticket promedio
|Cosméticos y perfumería
|$110.000
|Electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video
|$93.074
|Equipos periféricos, accesorios y celulares
|$81.979
|Promedio ponderado
|$78.986
|Calzado y marroquinería
|$71.294
|Indumentaria
|$66.384
|Librería
|$58.308
El 38,1% de los comerciantes encuestados por CAME indicó que la fecha tuvo un alcance moderado en las ventas. Por otro lado, un 36,5% evaluó que el Día del Padre aportó algo de movimiento, aunque resultó insuficiente para el sector.
Solo un 7,4% consideró la jornada como un factor determinante para su actividad. En el extremo opuesto, el 18% de los locales sentenció que la celebración no generó ningún estímulo en su facturación.
¿Qué rubros crecieron y cuáles cayeron en el Día del Padre 2026?
En la comparación interanual por rubros, se repitió el patrón observado en 2025: cuatro de las seis categorías relevadas registraron subas, aunque de magnitud limitada.
Los segmentos Librería e Indumentaria lideraron el ranking con un incremento del 2,1%, seguidos por Electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video (0,8%) y Calzado y marroquinería (0,4%). En la vereda de enfrente, la contracción más severa del periodo se concentró en Equipos periféricos, accesorios y celulares, con un desplome del 6,1%, mientras que Cosméticos y perfumería retrocedió 3,8%.
Librería (2,1%)
La actividad en las librerías mostró un impacto acotado y condicionado por la inestabilidad económica actual. Para mitigar el freno al consumo, el sector aplicó descuentos en efectivo y la financiación con tarjetas, complementados de forma secundaria con promociones por cantidad, envíos gratis, reintegros bancarios y ofertas puntuales del 15% al 20%. Los artículos más vendidos fueron libros de negocios, finanzas, economía e historia.
Indumentaria (2,1%)
Con una marcada dependencia del financiamiento, este rubro registró un desempeño general entre regular y moderado durante esta festividad. Los comercios ofrecieron rebajas de hasta el 70% bajo la modalidad de outlet para movilizar el stock acumulado. El grueso de las operaciones se sostuvo bajo el ala del crédito y los artículos más vendidos fueron las remeras, las riñoneras y las gorras premium.
Electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video (0,8%)
En este rubro, el Día del Padre, tuvo en general un impacto de moderado a bajo, condicionado por ser un sector menos tradicional para la festividad. Los locales minoristas enfrentaron dificultades para competir contra el financiamiento en muchas cuotas que ofrecen las grandes cadenas. Pese a esto, lograron agotar stock en artículos específicos de conectividad como celulares, auriculares y parlantes Bluetooth, gracias a descuentos muy agresivos.
Calzado y marroquinería (0,4%)
Los comerciantes combinaron financiación con tarjetas y descuentos en efectivo para dinamizar la actividad en los locales, acompañados por un uso recurrente de promociones bancarias, rebajas en la segunda unidad, descuentos por cantidad y beneficios como envío gratis. Aunque el volumen de ventas fue aceptable, los dueños de negocios reportaron una “poca utilidad” en la jornada.
Cosméticos y perfumería (-3,8%)
Afectado por una transformación estructural en los hábitos de compra, este sector atravesó una jornada comercial compleja y en retroceso. La competencia de productos importados a través de plataformas digitales afectó el desempeño de las perfumerías. Los comerciantes también advirtieron que la atención presencial no alcanzó para repuntar las ventas. Así, se consolidó un hábito: los compradores prueban los productos en mostrador, pero terminan concretando la transacción a través de canales digitales externos.
Equipos periféricos, accesorios y celulares (-6,1%)
Las estrategias de 2x1 y combos de accesorios no alcanzaron para levantar el balance mensual del sector. Los comerciantes limitaron el financiamiento a un tope de 3 cuotas para proteger sus márgenes de rentabilidad. El comportamiento del público estuvo plenamente orientado a la búsqueda de precios y ofertas, concentrando la demanda en los artículos más económicos del sector, como los auriculares Bluetooth.