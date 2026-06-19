El Gobierno revisará comercio por comercio sin previo aviso y demandará rendición de cuentas a quienes no acaten con esta ley (foto: archivo).

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desplegará un operativo de verificación del 19 al 21 de junio en todo el país.

La medida responde al repunte de actividad comercial que se registra por el Día del Padre.

El objetivo es prevenir abusos de precios, incumplimiento de promociones y otras prácticas irregulares contra los consumidores.

El Gobierno revisará esta semana comercio por comercio para constatar que no haya abuso de precio en la previa del Día del Padre. Freepik

Qué negocios serán verificados

El personal de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, junto con las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco), atenderá denuncias y realizará vigilancias en puntos estratégicos del país.

La dependencia priorizó los negocios con mayor actividad comercial en ediciones anteriores de esta fecha.

Entre los establecimientos bajo revisión están: vinaterías, ultramarinos, bares, dulcerías, relojerías, tiendas departamentales, de conveniencia y de ropa para caballero. También zapaterías, tiendas de artículos deportivos, pastelerías, negocios de aparatos electrónicos y eléctricos, estacionamientos y restaurantes.

Si los verificadores detectan incumplimientos que afecten la vida, salud, seguridad o economía de los consumidores, la Profeco podrá aplicar medidas precautorias según la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Esto incluye la suspensión parcial de la comercialización de bienes o servicios, o la inmovilización de envases, productos y transportes.

La Profeco lanza operativo sorpresa desde el 19 de junio para cazar a quienes inflen precios por el Día del Padre. ChatGPT

El operativo se suma a las acciones por el Mundial

Este programa se enmarca en un calendario de verificaciones que la Profeco mantiene desde el inicio del año.

Desde febrero de 2026, opera el llamado operativo FIFA, con módulos permanentes en los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, además de brigadas itinerantes en más de 140 puntos turísticos durante el torneo.

El director general de la Profeco, Vidal Llerenas Morales, lo explicó en W Radio: “El restaurante que se dedica a ser restaurante y que va a tener la televisión no va a ser supervisado”.

Recomendaciones de Profeco para el Día del Padre

La dependencia compartió consejos para quienes planean celebrar la fecha. Antes de comprar un regalo, sugiere comparar precio y calidad, y conservar el comprobante de pago para respaldarse ante cualquier queja posterior.

Para compras en línea, recomienda verificar que el sitio tenga certificado SSL, identificable por el candado en la barra del navegador. También aconseja revisar las políticas de envío, devolución y cambio, y guardar el número de identificación de la compra junto con los correos electrónicos del vendedor.