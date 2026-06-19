El domingo 21 de junio se festeja el Día del Padre en México y, para un grupo puntual de trabajadores, la celebración llegó acompañada de un día de descanso obligatorio.

Un gobierno estatal autorizó que el personal educativo que es padre de familia no se presente a trabajar este viernes 19 de junio, lo que estira el fin de semana a tres días seguidos.

Qué trabajadores tendrán fin de semana largo por el Día del Padre

El mandatario de Puebla, Alejandro Armenta, dio luz verde a un asueto especial para el personal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la entidad.

La idea detrás de la medida es sencilla: dar a los padres de familia que trabajan en el sector educativo un día completo para convivir con los suyos antes de que llegue el domingo, fecha oficial de la celebración.

Así, el descanso no nace de un acuerdo federal ni aparece en el calendario oficial a nivel nacional, sino que responde a una decisión tomada puntualmente en este estado.

Qué trabajadores podrán faltar el viernes 19 de junio

Aquí está el detalle que más confunde. El descanso no es para todos los ciudadanos de Puebla ni para todas las escuelas del estado. La facilidad únicamente cubre a quienes trabajan dentro de la SEP de Puebla, tanto a docentes frente a un grupo como a personal administrativo, siempre que sean padres de familia.

Esto deja afuera a trabajadores de otros sectores, a personal de escuelas privadas y a quienes laboran en dependencias distintas a la educativa, aunque también celebren el Día del Padre este fin de semana.

Para los alumnos, el efecto práctico es que algunas escuelas públicas del estado podrían no tener actividades este viernes, mientras que otras continúan con normalidad si su plantilla no se ve afectada por la medida.

La recomendación es siempre confirmar directamente con cada plantel, ya que la aplicación puede variar de una escuela a otra.

Día del Padre 2026: estos trabajadores tendrán fin de semana largo gracias a un asueto especial. Fuente: Shutterstock

¿Y el resto de México? Esto marca el calendario oficial

A nivel nacional, la SEP no contempla puente por el Día del Padre dentro del ciclo escolar 2025-2026, así que en gran mayoría de los estados las clases continúan sin interrupciones.

Lo que sí cambia de una entidad a otra es la fecha en que cierra el ciclo escolar, ya que varios gobiernos estatales decidieron adelantar el final de cursos por las altas temperaturas y las lluvias intensas que afectaron a buena parte del país.

Entre los estados que recortaron el calendario destacan Yucatán y Colima, que cerrarán antes del 30 de junio; Tlaxcala y Baja California Sur, con salida prevista para los primeros días de julio, y Nuevo León, Sinaloa, San Luis Potosí, Tamaulipas y Guanajuato, donde las vacaciones arrancan entre el 5 y el 10 de julio.