La morosidad de familias y empresas no para de subir, pero por primera vez hay señales que indican una desaceleración. La irregularidad del crédito en el sector privado alcanzó 7,3% en abril y aumentó 0,3 puntos porcentuales con respecto a marzo.

En las familias, el ratio de irregularidad se ubicó en 12,1% en los bancos, 0,5 p.p. más que en el mes previo y 8,4 puntos de más que en el mismo período en 2025.

Pero el Banco Central destacó un dato que trajo alivio en la City. Según el Informe de Bancos, “en los últimos meses viene registrándose una desaceleración en el ritmo de aumento de la irregularidad del crédito en los hogares”.

“Este desempeño recoge principalmente el efecto de la evolución de la cartera en situación irregular, cuyo crecimiento real viene atemperándose gradualmente”, destacó el BCRA.

Por su parte, el coeficiente de mora del crédito a las empresas se incrementó 0,2 p.p. en el mes, hasta totalizar 3,3% en abril.

Otro aspecto que revela cierta mejoría en los niveles de irregularidad es la caída, por tercer mes consecutivo, de la probabilidad de default estimada (PDE), un indicador complementario al ratio de irregularidad que aporta información sobre la dinámica de la transición de los deudores entre las situaciones de regulares a irregulares.

“La (PDE) —medida en términos de saldos— para el crédito total al sector privado se redujo por tercer mes consecutivo en abril, hasta ubicarse en 2,6%, con un leve retroceso de 0,1 p.p. en el mes.

Por tipo de deudor, la PDE en familias totalizó 4,4% en el período; mientras que en el segmento de las empresas se mantuvo en 1,2 por ciento.

El sistema financiero conserva una cobertura con previsiones relativamente elevada. Ese saldo se ubicó en 87,6% de la cartera en situación irregular y 6,4% del saldo de crédito total al sector privado.

Al considerar de forma conjunta los niveles de morosidad, previsiones y capital disponible, en abril el saldo de crédito en situación irregular neto de las previsiones representó 1,9% a nivel agregado, nivel que ubica por debajo de una muestra de países emergentes y desarrollados, con medianas en torno a 6% y 6,4%, respectivamente.