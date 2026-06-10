Comerciantes y establecimientos preparan actividades para una fecha distinta a la acostumbrada (Fuente: Freepik).

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El calendario comercial de Colombia tendrá un cambio importante en una de las fechas más relevantes para las familias y los negocios del país. Aunque tradicionalmente el Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio, la coincidencia con la segunda vuelta presidencial llevó a que el sector comercio impulsara una modificación extraordinaria para este 2026, con el objetivo de evitar que ambos eventos compitan por la atención de los ciudadanos.

La decisión ya fue ratificada por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), que confirmó una campaña nacional para promover la celebración anticipada del Día del Padre. De esta manera, miles de restaurantes, centros comerciales, bares, tiendas y marcas enfocarán sus promociones y actividades familiares durante el fin de semana del 14 de junio.

¿Cuál será la nueva fecha para celebrar el Día del Padre en Colombia?

Aunque la fecha oficial del Día del Padre continúa siendo el domingo 21 de junio de 2026, Fenalco confirmó que el comercio organizado promoverá la celebración el domingo 14 de junio.

La iniciativa surge debido a que el 21 de junio se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, una jornada que movilizará a millones de colombianos en todo el territorio nacional.

Por esta razón, el sector empresarial considera que adelantar los homenajes a los padres permitirá que las familias compartan con mayor tranquilidad y organicen sus reuniones sin interferencias derivadas del proceso electoral.

Los comerciantes cambiaron el Día del Padre y no se celebrará el 21: así quedó el calendario.

¿Por qué el Día del Padre no se celebrará comercialmente el 21 de junio?

La principal razón es el choque entre dos eventos de gran impacto nacional. Por un lado, la jornada electoral concentrará la atención de los ciudadanos y, por otro, el Día del Padre suele generar reuniones familiares, salidas a restaurantes y actividades de entretenimiento.

Además, durante las elecciones suelen existir medidas especiales que pueden afectar algunas dinámicas comerciales y recreativas, lo que dificulta el desarrollo habitual de una fecha que históricamente impulsa el consumo en todo el país.

Desde Fenalco señalaron que la intención es brindar a las familias un fin de semana exclusivo para compartir con los padres, evitando que la celebración quede relegada por la importancia de las votaciones.

¿El Día del Padre cambia oficialmente en Colombia?

No. El cambio no modifica el calendario oficial colombiano.

La fecha legal y tradicional del Día del Padre seguirá siendo el 21 de junio de 2026, ya que esta celebración continúa realizándose el tercer domingo de junio. Lo que cambia es la estrategia comercial impulsada por Fenalco y respaldada por numerosos establecimientos para concentrar las actividades una semana antes.