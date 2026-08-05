Se viene el Super Niño: el fenómeno más intenso en décadas traerá fuertes tormentas en estas semanas.

La Argentina se prepara para atravesar un episodio de El Niño que, según las últimas proyecciones, podría ser de los más intensos registrados en décadas. Los organismos especializados coinciden en que el fenómeno seguirá fortaleciéndose durante los próximos meses y alcanzará su mayor intensidad entre la primavera y el verano

El avance de la fase cálida del sistema ENOS incrementa la probabilidad de tormentas severas, lluvias persistentes, granizo e inundaciones en amplias zonas del territorio nacional. Tanto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como los modelos internacionales advierten que las condiciones son favorables para un período con precipitaciones superiores a los valores normales.

Las regiones que podrían recibir las lluvias más intensas

Las estimaciones climáticas señalan que varias provincias concentrarán el mayor impacto del fenómeno, especialmente aquellas vinculadas a las principales cuencas hídricas del país. También existe preocupación por posibles crecidas de ríos y anegamientos en localidades ribereñas.

Frente a este panorama, diferentes gobiernos locales pusieron en marcha acciones preventivas (Fuente: Shutterstock). Shutterstock

Entre las zonas con mayor probabilidad de registrar lluvias abundantes aparecen:

Litoral argentino.

Región pampeana.

Norte de la provincia de Buenos Aires.

Santa Fe.

Entre Ríos.

Córdoba.

Corrientes.

Misiones.

El exceso de agua también podría afectar la actividad agropecuaria. Si bien la humedad favorecería algunos cultivos tras períodos secos, las precipitaciones intensas podrían complicar las tareas de siembra, cosecha y el estado sanitario de la producción.

Qué medidas ya comenzaron a tomar distintas provincias

Frente a este panorama, diferentes gobiernos locales pusieron en marcha acciones preventivas para responder con mayor rapidez ante posibles emergencias provocadas por el clima. El seguimiento permanente de los pronósticos se convirtió en una prioridad para las zonas más expuestas.

Entre las principales medidas anunciadas se encuentran:

En Santa Fe se coordina un trabajo conjunto entre Protección Civil y más de cien municipios de la cuenca del Paraná.

En Buenos Aires se reforzaron los sistemas de alerta en sectores como el Delta de Tigre, mientras que Zárate analiza protocolos de evacuación y Olavarría monitorea el comportamiento del arroyo Tapalqué.

En Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones continúan los controles sobre la evolución de los principales ríos y los pronósticos hidrológicos.

Los especialistas también siguen con atención la evolución de la temperatura del océano Pacífico, ya que el índice Niño 3.4 muestra un calentamiento que podría superar los +2 °C durante el pico del evento, un valor asociado únicamente con los episodios más fuertes. Ante este escenario, recomiendan consultar regularmente los informes y alertas emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional para mantenerse informados sobre la evolución del fenómeno.