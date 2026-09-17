Jorge Asís analizó el mapa político argentino y precisó cuáles son los candidatos que podrían disputarle el poder a Javier Milei.

De cara las elecciones presidenciales 2027, el periodista y escritor Jorge “Turco” Asís analizó el mapa político argentino y precisó cuáles son los candidatos que podrían disputarle el poder a Javier Milei, quien según consideró, “va a colapsar” aunque gane la reeleción.

“La evaluación objetivamente profunda indica que el Gobierno de Consultores está agotado. Aunque resulte reelecto en 2027 va a colapsar , irremediablemente, para que el Tertuliano (Milei) pueda liberarse y cobrar sus conferencias por el mundo civilizado, para almas limpias de derecha extrema”, aseguró en la última columna publicada en su sitio web.

En su extenso análisis, Asís indicó que “el Gobierno de Consultores está para la cochería”.

“Con explicable ansiedad, se habilitan candidaturas confiables que funcionan como planes B. Se anotan relativos outsiders inapelablemente consagrados en sus ámbitos específicos. Verdaderos triunfadores que extrañamente prefieren saltar hacia la política”, indicó el periodista.

Entre esa danza de nombres, destacó al banquero Jorge Brito, al empresario Daniel Hadad, al economista Carlos Melconián y al exministro de Economía Hernán Lacunza.

Entre esa danza de nombres, destacó a Jorge Brito, Daniel Hadad, Carlos Melconián y al exministro de Economía Hernán Lacunza.

Quiénes son las candidatos y qué chances tienen de ganarle a Milei

Para Asís, “de los tres relativos outsiders -sin contar aún a Lacunza, ni a Federico González- solo Jorgito el Banquero (Brito) considera la posibilidad de presentarse en las PASO, entre la manada de pretendientes del peronismo recuperado”.

El periodista advirtió que Brito se presentaría para competir con Axel Kicillof, “repentinamente detestado por la Doctora (Cristina Kirchner) que lo inventó como gobernador”.

Sobre la exmandataria, señaló que desde el segundo piso del departamento de San José al 1100 “sabe todo lo que ocurre en el interior de su granja política, mientras trata de estimular telefónicamente a Sergio Uñac, antítesis cultural de Milei”, y también, de “influir sobre el poderoso servicial Gerardo Zamora”.

“Nadie piensa que la referente prisionera pueda ser la candidata. En realidad, a la prisionera le basta con instalar la reticencia a que su mejor producto, la creación superior, Axel, el transparente, envíe pronto mensajes como próximo presidente, desde las cadenas nacionales que, si es el discípulo perfecto, habrá aprendido a abusar”, señaló.

Del lado del riñón de La Libertad Avanza, Asís apuntó que “los planes de la señora Victoria Villarruel, la Cayetana (por Álvarez de Toledo), tampoco se confirman”, mientras asume una “identidad marginal” al frente del Senado.

Composición CANVA | Audiencias

“Está agotado”: la dura definición de Asís sobre el Gobierno

En su análisis, el escritor advirtió que, “para persistir, el Fenómeno necesita la cancelación de las PASO que sirven siempre para ordenar a cuenta del Estado a los opositores, para desdicha de los oficialismos castigados”.

Además, consideró de manera irónica que al “mejor gobierno de la historia no le cierran los números”, a pesar de las “admirables” intervenciones del jefe de Gabinete, Diego Santilli con los gobernadores.

“El juego del poder es, en el fondo, demasiado simple. Probablemente sea un ajedrez precario”, afirmó.

“El antiperonismo pretende quedarse a los alaridos hasta 2031 y mantiene el apoyo entusiasta del 30% de los sufragios duros. El peronismo tiene cautivo otro tanto. Queda la tercera porción de la pizza demográfica, entre 30 y 40 puntos para repartir entre las expresiones esclarecidas de la izquierda paternalista y distintos otros niveles de marginalidad”, advirtió.

Al terminar su análisis, Asís afirmó que “el peronismo discute liderazgo en el año par y se propone desalojar el alicaído Fenómeno Milei en las elecciones del año impar”.

“Milei es el propietario transitorio del antiperonismo más duro, y cree que de verdad carece de rivales de magnitud y entonces puede, numéricamente, quedarse”, agregó.