Karina Milei toma el control, el insólito ajedrez del peronismo y el margen real para un outsider en 2027
Mientras LLA y el PRO exploran una alianza todavía plagada de desconfianzas, Kicillof, Massa y Máximo Kirchner ensayan una aproximación que no anula los planes individuales del gobernador. En el medio, las encuestas le ponen un número al enorme electorado sin dueño que puede definir 2027, por fuera de la grieta
A cuánto está el dólar blue hoy domingo 16 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.