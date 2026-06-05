El Gobierno ya piensa en el 2027 y, mientras que todavía negocian cómo orquestar el año electoral con la reforma política, desde el seno de La Libertad Avanza ya piensan en que el presidente Javier Milei retome las giras por las provincias para volver a hacer territorio, al tiempo que también avanzan en conversaciones por alianzas con gobernadores.

Hay ocho provincias que Milei nunca visitó como jefe de Estado ni durante la campaña previa: Catamarca, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones y San Luis. “La idea es que el Presidente retome los viajes, a provincias que hasta ahora nunca fue ”, explicaron desde el entorno libertario.

Hasta ahora, el Gobierno priorizó la gira de campaña 2025 en distritos con alta densidad electoral y senadores en juego : Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Córdoba, Chaco, Buenos Aires, Neuquén, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Río Negro, Salta y Santiago del Estero.

Desde la Casa Rosada afirman que el objetivo es revertir esa deuda territorial. La secretaria General de Presidencia, Karina Milei, arrancó la campaña por la reelección de Milei, y el capital político que pueda sumar el partido con la presencia del mandatario también sumará cartas más fuertes para los acuerdos electorales.

Reuters

Estos ya comenzaron a tejerse este año. Tal como contó El Cronista, los socios electorales del 2025 se encaminan a repetirse, con el mandatario mendocino Alfredo Cornejo y el entrerriano Rogelio Frigerio. Ellos ya mantuvieron una reunión con Karina, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el subsecretario Eduardo “Lule” Menem.

Si bien el motivo oficial fue avanzar en obras de infraestructura, fuentes allegadas a los partícipes confirmaron ante este diario que hubo definiciones sobre el armado electoral y que “la reunión fue convocada para hablar de la reelección de Milei” .

Cornejo es uno de los aliados más relevantes del Gobierno en el interior. En las legislativas de 2025, su espacio compartió listas con LLA bajo la fórmula que incluyó al exministro de Defensa, Luis Petri. Frigerio, por su parte, afianzó en Entre Ríos una alianza con LLA en las últimas legislativas y el Gobierno espera reeditar ese esquema rumbo a 2027.

“ Karina pidió que apoyen a Milei y los gobernadores pidieron a cambio que ellos apoyen a sus candidatos ”, detallaron fuentes. El factor Petri también fue tenido en cuenta: “En el peor de los casos, como última instancia, vamos a una PASO pero con listas espejo”, sumaron las fuentes.

A esto se suma que Santilli y Lule Menem estas semanas también recibieron en conjunto al salteño Gustavo Sáenz y al tucumano Osvaldo Jaldo. El ministro, por su cuenta, también recibió al catamarqueño Raúl Jalil y al gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck. Pero en las primeras dos reuniones, la presencia del subsecretario de Karina en las otras le da el tinte electoral a la discusión .

En el resto de las provincias, el oficialismo no descarta hacer acuerdos similares en búsqueda de garantizarse la elección a nivel nacional. Si bien desde LLA ven con buenos ojos presentarse en todas las provincias para hacer presencia partidaria en los territorios, desde el partido confiaron a El Cronista que lo que más les importa no son las gobernaciones, sino mantener y sumar las bancas en el Congreso : en ese sentido, se abre la posibilidad en los acuerdos de listas.

Para ese momento hay otro escenario que el Gobierno mira con buenos ojos, y tiene que ver con la reforma electoral. Dado que la eliminación de las PASO y una eventual suspensión no tuvo recepción en los aliados, desde la Mesa Política analizan una alternativa para reducir el gasto fiscal y al mismo tiempo mantener la interna para los partidos: las PAS.

La propuesta fue impulsada por Eduardo Vischi, titular de la bancada radical en el Senado, para que se mantenga el formato abierto y simultáneo, pero deja de ser obligatorio votar en ellas. El diseño incluye una inscripción previa : quienes deseen participar deben anotarse con hasta 60 días de antelación , lo que permite dimensionar la organización del comicio según la demanda real y ajustar la cantidad de mesas de votación.

Si no se inscribe al menos el 10% del padrón de la elección general anterior, las primarias no se realizan y las candidaturas se definen por mecanismos internos. En cuanto al financiamiento, el proyecto prohíbe el uso de fondos públicos para publicidad electoral en esa instancia, lo que traslada el costo de las campañas internas a los propios partidos.

El Cronista

El PRO acompaña la propuesta radical, pero con una condición: no quiere que Ficha Limpia quede incluida dentro del paquete de la reforma electoral, ya que considera esa iniciativa una bandera propia y prefiere que se trate en un proyecto separado.

En el armado libertario reconocen que el modelo PAS tiene, además de un efecto fiscal, una lectura estratégica. Fuentes del armado en diálogo con El Cronista sostienen que el mecanismo reduciría el costo porque son menos los partidos que efectivamente se presentarían a competir.

“Hay que ver cuánta gente va a votar si no se presenta La Libertad Avanza”, alertaron, y agregaron que “sería un costo político para el (partido) que se presente”. La apuesta de fondo es que el peronismo, sin certezas sobre cuántos electores activará la convocatoria, prefiera evitar exponerse a una interna bajo ese esquema.

La discusión sigue abierta en la Mesa Política, pero todo indica que esa sería la única ley posible.