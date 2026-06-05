Debut en provincias, principio de acuerdos y el diseño electoral que imagina el Gobierno para 2027
En LLA buscan que Milei vaya a provincias que nunca fue. “Lule” Menem se sumó en reuniones clave con gobernadores. El esquema electoral que diseñan con aliados para poner en jaque a las PASO, sin posibilidad de eliminarlas.
La flexibilización de los cheques electrónicos que impulsó la CNV desató una controversia inesperada entre bancos, Alyc y expertos tributarios por su potencial impacto en la recaudación y el uso de cuentas de inversión a las bancarias