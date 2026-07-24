La batalla por Malvinas también llegó a Google Maps: reseñas, fotos de la Selección y mensajes argentinos
Usuarios argentinos publicaron reseñas, banderas y fotografías de la Selección en comercios, sitios turísticos y lugares relacionados con la guerra de 1982. Entre las imágenes aparecen festejos de los triunfos ante Inglaterra
El boom de la inteligencia artificial impulsó a las grandes tecnológicas y las convirtió en las estrellas de Wall Street. Sin embargo, cada vez más expertos advierten que concentrar todas las inversiones en este sector puede ser riesgoso y recomiendan buscar oportunidades en otras industrias.