En esta noticia Un partido que quedó asociado a Malvinas

La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas también encontró un escenario inesperado en Google Maps. En las últimas horas, usuarios argentinos comenzaron a intervenir las fichas de comercios, atracciones turísticas y lugares históricos del archipiélago con mensajes, fotografías y reseñas a favor del reclamo nacional .

“Las Malvinas son argentinas”, “Malvinas, volveremos” y otras consignas comenzaron a aparecer entre las opiniones de bares, agencias de turismo y sitios relacionados con la guerra de 1982. Las publicaciones están acompañadas por banderas celestes y blancas y por imágenes de la Selección argentina, entre ellas fotografías de las victorias frente a Inglaterra.

La elección de esas imágenes no parece casual. Los partidos entre ambas selecciones quedaron históricamente atravesados por la cuestión Malvinas, en especial desde el Mundial de México 1986, cuando la Argentina eliminó al seleccionado inglés cuatro años después de la guerra. Aquella victoria, marcada por los dos goles de Diego Maradona, adquirió desde entonces una dimensión simbólica que excedió ampliamente lo deportivo.

Esa representación reapareció ahora en distintos puntos de interés de las islas. En la ficha de Morales Tours, una agencia turística de Puerto Argentino, uno de los usuarios publicó una fotografía de jugadores argentinos celebrando durante un partido frente a Inglaterra. La imagen muestra a Leandro Paredes en primer plano, mientras Lionel Messi festeja junto con sus compañeros detrás .

La fotografía corresponde al triunfo argentino ante Inglaterra en el Mundial y fue utilizada como portada visible de la ficha turística.

Más allá de su procedencia, la intención de la publicación es clara: asociar uno de los establecimientos del archipiélago con una victoria deportiva argentina sobre el seleccionado inglés.

Las imágenes futbolísticas también aparecen en otros lugares de interés. En algunos casos se utilizaron festejos de la Selección; en otros, fotografías de hinchas con banderas argentinas o carteles con la consigna “Las Malvinas son argentinas”. La intervención combina así dos elementos de fuerte identificación colectiva: el reclamo soberano y el fútbol.

Uno de los casos aparece en la ficha del Monte Longdon, escenario de uno de los combates más cruentos de la guerra de 1982. Allí, un usuario publicó una fotografía tomada desde las tribunas o el campo de juego de un estadio, en la que se observa una bandera desplegada con la frase “Las Malvinas son argentinas”.

Las publicaciones no se redujeron a puntos vinculados directamente con la guerra. También alcanzaron bares y comercios de Puerto Argentino.

En The Rose Bar, por ejemplo, la imagen principal visible en Google Maps fue reemplazada temporalmente por una fotografía de una concentración con banderas argentinas. En El Bar de Deano, otro usuario subió una imagen del expresidente Néstor Kirchner.

Un partido que quedó asociado a Malvinas

El vínculo entre los partidos contra Inglaterra y la causa Malvinas tiene su momento central en el 22 de junio de 1986. Ese día, la Selección argentina eliminó al equipo inglés en los cuartos de final del Mundial de México con dos goles de Diego Maradona. El primero fue la llamada “Mano de Dios” y el que sería reconocido posteriormente como el “Gol del Siglo”.

Aunque los protagonistas insistieron en diferentes momentos en que se trataba de un partido de fútbol, el encuentro se jugó apenas cuatro años después de la guerra. Para amplios sectores de la sociedad argentina, la victoria quedó incorporada a la memoria colectiva como una revancha simbólica frente a Inglaterra.

Desde entonces, cada cruce deportivo entre ambas selecciones reactiva esa asociación. Las fotografías incorporadas en Google Maps recuperan esa memoria y la trasladan a un nuevo espacio: las fichas digitales de los comercios y lugares turísticos de las islas.

Las fotografías y reseñas pueden ser denunciadas y eliminadas si Google considera que no reflejan una experiencia real en los establecimientos. Sin embargo, las reseñas argentinas aparecen cada poco minuto y por el momento están activas en las islas argentinas.

Más de cuatro décadas después de la guerra, la causa Malvinas reaparece así en un terreno completamente distinto.