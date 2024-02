"La gente entiende el ajuste": Javier Milei habló tras su gira presidencial y le respondió a Cristina Kirchner

Tras su gira presidencial a Israel, en donde prometió mover la embajada a Jerusalén, y a Italia, lugar en el que visitó al papa Francisco, el presidente de la Nación Javier Milei habló por primera vez en una entrevista televisiva en la cual repasó la retirada de la Ley Ómnibus del Congreso, el texto de 33 páginas de Cristina Kirchner, su encuentro con el papa y sobre los números de la macroeconomía.

El mandatario ya se encuentra en el país luego de una extensa gira presidencial en la que visitó Israel e Italia. En ambos territorios dejó premisas sobre sus planes en política exterior.

Por ejemplo, mover la embajada de Argentina a Jerusalén, su pronunciamiento contra el grupo terrorista de Hamas, y la conversación de 70 minutos con el papa Francisco, al que calificó como "el argentino más importante de la historia".

En dialogo con La Nación Más, Javier Milei confesó que cree "que la gente entiende el ajuste. Es la primera vez que alguien en campaña dice que va a haber ajuste".

¿Qué opina Milei sobre la inflación de enero?

"Parece un número horroroso. Pero hay que mirar donde estábamos, cuál es la tendencia y la herencia que recibimos", analizó Milei con respecto al dato de inflación de enero publicado este miércoles por el INDEC, que dio 20,6%.



"Enero es un mes que estacionalmente es complicado. Ha dado 20. Bajó 5 puntos respecto del mes anterior. Está yendo a niveles del 15 y sigue en bajada", explicó Milei.

Milei insistió con la iniciativa de los fondos fiduciarios, un punto del proyecto de Ley "Bases" que generó conflicto en el Congreso, y sostuvo que no tendría problema con llevar a cabo la propuesta a través de un DNU: "No tengas dudas", le respondió ante la consulta de los periodistas.

¿Qué le generó la retirada de la Ley Ómnibus?

En relación a la retirada de la Ley Ómnibus del Congreso y el festejo por parte de la oposición, el libertario sostuvo que "Los políticos no quieren ceder de sus privilegios".

"El que traiciona una vez traiciona siempre. Los que quedaron del lado de los traidores los estoy rastrillando". "La ley ómnibus tenía dos objetivos: ordenar el espectro político y plantear las reformas", explicó.

"Es bueno que la gente sepa quiénes votaron a favor y quiénes en contra. Que la gente sepa quiénes son los delincuentes".

La respuesta de Milei a Cristina Kirchner

Este miércoles la exvicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, publicó un texto de 33 páginas en el que critico al Gobierno de Milei y su manejo de la economía. El presidente aprovechó la entrevista y le respondió.

"Para Cristina Fernández de Kirchner y los K lo que genera la inflación es la falta de dólares y es una precariedad absoluta", manifestó en primer lugar Milei.



"Para tratar de ayudar a Cristina Kirchner con los troncos de economistas que le hablan, la Argentina empezó el siglo XX siendo uno de los países más ricos del mundo y hoy es 140. Algo pasó, mal. De los últimos 123 años en 113 tuvo déficit fiscal. ¿Cuál es la parte que no entiende?".



Sobre la calificación de la exvice de que Milei es un "economista showman", el libertario contestó: "Es la opinión de ella. Tal vez los nuevos tiempos requieran de show".

¿Qué habló Milei con el papa Francisco?

Sobre la extensa reunión con el papa Francisco, reveló que "Lo primero que hice fue pedirle disculpas por mis dichos del pasado". Le explicó que "había cosas que no entendía. ¿Quién no cometió error en su juventud?, me dijo".

Durante la campaña electoral de 2023, Milei había apuntado en dos ocasiones contra el papa Francisco y lo había tildado de "comunista".

"Le reiteré la invitación al papa para venir a la Argentina", sostuvo Milei.

¿Cuándo va a bajar los impuestos?

"Cuando se estabilice la economía, voy a bajar impuestos", sostuvo Milei en la entrevista, y remarcó que es lo que prometió en la campaña.

"La motosierra y la licuadora, que son los pilares, no se negocian, el proceso de saneamiento del Banco Central no se negocia y una vez que tengamos eso, ahí vamos a estar en condiciones de abrir el mercado cambiario", afirmó.

Milei apuntó contra Lali Esposito y le puso un apodo

El presidente mencionó el festival musical Cosquín Rock que se llevó a cabo el último fin de semana y apuntó contra la artista Lali Espósito, a quien apodó "Lali deposito". Milei denunció que la cantante "cobró de varios gobiernos".

La artista modificó una de las estrofas de una de sus canciones durante el festival y apuntó contra los dichos de distintos referentes de La Libertad Avanza:"Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo / Que si a tantas me he besado/ "Que si vivo del Estado".

¿Cuándo se va a liberar el cepo?

"El FMI estima que podemos liberar el cepo a mitad de año", contestó Milei ante la pregunta.

Sobre las posibles salidas del Gobierno, Milei reiteró la continuidad de Nicolás Posse, Martin Menem, Guillermo Francos y Santiago Caputo. "Hay un triangulo Karina, Santiago Caputo y yo. Cuando lo ampliamos entra Posse", sostuvo Milei, que negó la salida de estos nombres.