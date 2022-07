La encuesta que inquieta a Javier Milei y hace ilusionar a Horacio Rodríguez Larreta: qué dice

Un estudio de la consultora Opina Argentina, realizado en la provincia de Buenos Aires sobre un universo de 1100 casos indagó acerca de la imagen positiva y negativa de los potenciales candidatos nacionales y provinciales en 2023.

Pero también puso el foco en su intención de voto y en cómo miden las principales fuerzas políticas de cara a las próximas elecciones y, además, en las sensaciones que generan las decisiones del Gobierno en la opinión pública.

El relevamiento se hizo del 24 al 28 de junio entre bonaerenses mayores de 18 años que votan en las elecciones nacionales, a través de 900 encuestas telefónicas y arroja un 3% de margen de error muestral.

EL DATO QUE ILUSIONA A LARRETA Y ALARMA A MILEI

Uno de los datos que sobresale de la encuesta tiene que ver con la evaluación que los consultados hacen de 11 dirigentes políticos. Es allí donde Horacio Rodríguez Larreta muestra la mejor performance de todos en el balance entre imagen positiva y negativa.

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene un diferencial favorable de tres puntos, el mayor de todos los consultados: el 50% tiene una imagen "algo" o "muy" positiva de él y el 47% "algo" o "muy" negativa. Toda una señal para aquellos que dudan sobre su competitividad en la Provincia en caso de ser candidato a presidente.

Imagen de los principales dirigentes. Encuesta de Opina Argentina.

Sólo dos dirigentes más tienen saldo favorable, en ambos casos, también de Juntos por el Cambio: Diego Santilli (+2) y Facundo Manes (+1), quienes compitieron -primero por separado y luego juntos- en la PASO legislativa de 2021. Su colega de coalición Martín Tetaz, otro que viene caminando la Provincia, emparda un 34% de positiva y negativa.

La principal novedad de ese sondeo en particular es Javier Milei, a quien se lo percibe con una imagen negativa total del 68% y con una positiva que alcanza sólo el 25%, es decir, 43 puntos de rechazo entre las dos mediciones.

La cifra es elocuente y confirma la caída del candidato de Avanza Libertad en casi todos los sondeos en el último mes, principalmente en suelo bonaerense, donde a principios de junio llevó a cabo un fallido acto en el estadio de El Porvenir, en Lanús, con escasa convocatoria y que le valió fuertes críticas en la propia interna libertaria. Incluso, según el estudio de Opina Argentina, Milei tiene menor imagen positiva que su correligionario José Luis Espert, que llegó a un 29% de apoyos y un 52% de rechazos.

Milei es el que peor performance tiene de todos los dirigentes estudiados en el informe. Ni Mauricio Macri, ni Cristina Kirchner ni Alberto Fernández mostraron niveles tan bajos de imagen. El ex presidente redondeó 32% de opiniones a favor y 67% en contra (-35), la actual Vice promedió 36% de positiva y 63% de negativa (-27) y el Jefe de Estado cerró un balance de -32, producto de un 32% de adhesiones y 64% de rechazos entre el electorado bonaerense consultado.

La imagen negativa de Javier Milei supera ahora por mucho a su imagen positiva.

QUIÉN MIDE MEJOR PARA GOBERNADOR EN PBA

Los primeros números que empiezan a circular sobre intención de voto para candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires dejan dos confirmaciones: Axel Kicillof tiene buenas chances de revalidar su mandato y Juntos por el Cambio, medido en conjunto, puede competirle de igual a igual al Frente de Todos en los próximos comicios.

Frente a la pregunta ¿si las elecciones a gobernador fueran mañana a quién votaría?, la respuesta predominante es Kicillof, con un 35% de apoyo, apuntalado sobre todo por su actual gestión. Aun muy por debajo del 52% con el que ganó la elección de 2019, el gobernador bonaerense cuenta con un piso sólido para crecer en caso de aspirar a un segundo mandato.

Algo similar, en perspectiva, ocurre con Diego Santilli, diputado nacional y perfilado hoy como el principal precandidato a gobernador desde Juntos por el Cambio. El "Colo", que ganó las legislativas del año pasado, tiene un interesante colchón de 23% que le permite vislumbrar buenas expectativas de cara al año próximo.

Sobre todo si se tiene en cuenta que los dos sondeados que le siguen en la encuesta aparecen como posibles rivales suyos de dentro de una interna cambiemista en 2023. En duelo de economistas, tanto Martín Tetaz como José Luis Espert alcanzan un 11% de eventuales votos.

En el caso del dirigente de Evolución, tiene decidido a competir en Provincia el año que viene, con la venia del líder del espacio Martín Lousteau. Por su parte, Espert, aparece como la carta libertaria que seduce a Juntos por el Cambio para captar votos "duros" en Provincia a los que hoy le cuesta llegar y, en paralelo, quitarle fuerza a Javier Milei. El otro dirigente que la encuesta postula como posible candidato a gobernador es Néstor Pitrola, del Partido Obrero, quien logra apenas un 3% de adhesiones. Un 7% opta por "otro" candidato y el 8% "NS/NC".

El gobernador Axel Kicillof y el presidente Alberto Fernández.

También se consulta por fuerza política, acerca de a cuál votaría si las elecciones fueran el domingo que viene. Allí se engloba a Juntos por el Cambio "de Rodríguez Larreta y Mauricio Macri", al Frente de Todos "de Alberto Fernández y Cristina Kirchner" y a los "liberales de José Luis Espert y Javier Milei".

La paridad es casi total entre las dos fuerzas centrales, logrando JxC un 35% de los posibles votos y el FdT un 34%. La diferencia la marca el votante de derecha en relación al de izquierda, que pueden ser claves en un posterior ballottage.

Así, un 12% se inclina por "los liberales de Espert y Milei" y un 5% por el Frente de Izquierda, de quien no se distingue candidato alguno. Un 5% dice que elige a otro candidato y hay un 6% de indecisos que "no sabe, no contesta".

Medidas en conjunto, la paridad entre las dos principales fuerzas políticas es casi absoluta en la encuesta de Opina Argentina.

"BRONCA", LA EMOCIÓN MÁS REPETIDA DE LA GENTE

El relevamiento también indaga sobre cuáles son las emociones que prevalecen en la gente frente a la coyuntura actual. Y es en ese contexto donde prevalece, por mucho margen, "bronca" como el sentimiento más reiterado entre los votantes.

El 53% de los consultados asegura sentir "bronca", el 18% "miedo" y el 9% "tristeza" dentro del combo de sensaciones negativas frente a la coyuntura social. En el medio se entremezclan "esperanza" y "alegría", con apenas un 13% y 3%, respectivamente, lo que genera un global de 80% de los consultados con "bronca, miedo y tristeza" contra un 16% que están "esperanzados" o "alegres".

Finalmente, en una encuesta que curiosamente no consulta por la inflación como una inquietud de la gente, sobresale "inseguridad" como el principal problema que tiene que resolver el Gobierno, con un 58%. Le siguen "las escuelas", con el 20%, los "hospitales", con el 12% y "la obra pública", con el 5%.