En su último informe mensual, FocusEconomics reunió las proyecciones de más de 40 consultoras que pusieron la lupa en lo que sucederá en 2026 en términos de dólar, inflación y crecimiento económico en la Argentina.
El documento destaca la recuperación de ciertos indicadores tras el buen resultado que sacó el oficialismo en las elecciones legislativas y resalta la mejora en la confianza del mercado.
Eso, sumando a la caída de tasas, aseguran, alcanzaría para augurar “un buen futuro para la demanda interna”.