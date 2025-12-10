Javier Milei en el Encuentro de Lideres El Cronista 2025

En su último informe mensual, FocusEconomics reunió las proyecciones de más de 40 consultoras que pusieron la lupa en lo que sucederá en 2026 en términos de dólar, inflación y crecimiento económico en la Argentina.

El documento destaca la recuperación de ciertos indicadores tras el buen resultado que sacó el oficialismo en las elecciones legislativas y resalta la mejora en la confianza del mercado.

Eso, sumando a la caída de tasas, aseguran, alcanzaría para augurar “un buen futuro para la demanda interna”.