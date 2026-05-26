El dólar cotiza a 17.3 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 26 de mayo de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.11%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.3 pesos y un mínimo de 17.27 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -0.64% y en el último año acumuló un descenso de -8.61%, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar fue volátil: dos alzas iniciales, dos bajas posteriores, alternancia con otro par de descensos seguidos y cierre con repuntes; mismas subidas que bajadas y ningún día estable, sin tendencia clara.

El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México,

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.28%, menor que la volatilidad anual del 7.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, generando un ambiente de confianza entre los inversionistas.

Sin embargo, es importante observar si esta tendencia se mantiene en los próximos días para determinar su sostenibilidad. Cualquier cambio en los factores económicos podría alterar esta dirección.

En resumen, la tendencia actual sugiere un crecimiento en la cotización del Dólar, pero se requiere de un análisis continuo para prever posibles fluctuaciones.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.