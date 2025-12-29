El plazo fijo sigue siendo una de las opciones preferidas por quienes buscan seguridad y previsibilidad en sus ahorros. Sin embargo, las continuas modificaciones en las tasas de interés están cambiando el panorama y obligan a replantear la estrategia.

Hoy, las diferencias entre entidades financieras pueden generar una brecha importante en los rendimientos, que se traduce en miles de pesos adicionales según dónde se coloque el dinero. Por eso, antes de inmovilizar fondos, es clave comparar las alternativas y elegir el banco que ofrezca la mejor tasa para maximizar el beneficio.

¿En qué banco conviene invertir hoy?

Este lunes 29 de diciembre, los bancos con mejores tasas para plazos fijos online a 30 días son:

Crédito Regional : 28% para clientes y 28,5% para no clientes

Banco Bica : 28%

Banco VOII : 28%

Banco REBA : 28%

Banco Meridian : 28%

Banco CMF: 28%

Reviven las tasas de interés: ¿qué bancos pagan más hoy?

El Banco Central (BCRA) actualiza diariamente una tabla comparativa de tasas, que incluye los diez bancos con mayor volumen de depósitos y aquellos que informan la tasa ofrecida a personas que no son clientes:

Banco del Sol: 27,5%

Banco de la Provincia de Córdoba: 27%

Banco Macro: 27%

Banco Mariva: 27%

Bibank: 26%

Banco de Comercio: 25%

Banco de Tierra del Fuego: 25% para clientes y 21% para no clientes

Banco Julio: 24,5%

Banco de Corrientes: 24%

Banco Hipotecario: 23,5% para clientes y 26% para no clientes

Banco del Chubut: 23,5%

Banco ICBC: 23,5%

Banco Nación: 23,5%

Banco Comafi: 23%

Banco Credicoop: 23%

Banco Formosa: 23%

Banco Dino: 22%

Banco Masventas: 22%

Banco Provincia: 22%

Banco BBVA: 21%

Banco Santander: 21%

Banco Galicia: 21%

Banco Ciudad: 20,5%

Las billeteras virtuales ofrecen tasas de interés competitivas.

Las billeteras virtuales que ofrecen el mejor rendimiento

Las billeteras virtuales también ofrecen rendimientos atractivos. Según datos de Trascendo, las mejores tasas son: