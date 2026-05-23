La Torre Monumental celebra su 110° aniversario este domingo 24 de mayo con una jornada cultural y patrimonial abierta al público.

De 14 a 17 hs, habrá música en vivo, recreaciones históricas, autos antiguos y visitas guiadas sin costo al mirador y al reloj de este emblemático monumento porteño, ubicado en Av. Dr. José María Ramos Mejía 1315, frente a la estación de Retiro. La propuesta buscará acercar a vecinos y turistas a la historia, arquitectura y legado cultural de uno de los íconos patrimoniales más representativos de la Ciudad de Buenos Aires.

Como acto inaugural de la jornada, a las 13.30 h se llevará a cabo la firma institucional del diploma de honor en conmemoración del aniversario. Se presentará la señalización en el mirador y en la áreas comunes con un nuevo planteo museográfico y la renovación del sistema de iluminación exterior de este histórico edificio , realizada en conjunto con la Dirección General de Alumbrado del Gobierno de la Ciudad. Además, se realizarán actividades especiales: música, recreaciones históricas y visitas guiadas al mirador y al reloj.

Cronograma de actividades gratuitas en la Ex Torre de los Ingleses de Retiro

La celebración buscará recrear el espíritu de época y destacar el vínculo entre patrimonio, música e historia a través de distintas propuestas culturales y recreativas .

Durante la jornada se presentará el dúo Tagini–Merlino, integrado por Vanina Tagini (voz) y Gabriel Merlino (bandoneón y arreglos), que ofrecerán un recorrido musical por el tango y por otras músicas latinoamericanas en un formato íntimo y profundamente representativo de la escena tanguera contemporánea. Su repertorio incluirá clásicos de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, junto a obras de grandes poetas del tango de todos los tiempos.

Además, se presentará Barber Jazz, agrupación dedicada al estilo Dixieland, cuya propuesta musical evocará el clima sonoro de las primeras décadas del siglo XX, acompañando la atmósfera histórica de la celebración.

Como parte de la ambientación patrimonial, participará la Sociedad Victoriana Augusta Argentina, dedicada al recreacionismo histórico, disciplina que propone la reconstrucción en vivo de períodos históricos mediante vestimenta, costumbres y escenas de época, contribuyendo a enriquecer la experiencia cultural y visual del evento.

La jornada incluirá también una exposición de automóviles Ford A organizada por el Club Amigos del Ford A (CAFA), cuyos vehículos históricos dialogarán con la arquitectura y el contexto temporal del monumento, lo que fortalecerá la reconstrucción simbólica de los años en que la torre se consolidó como ícono urbano.

Asimismo, se realizarán visitas guiadas al mirador y al reloj de la torre, que permitirá al público conocer aspectos históricos, arquitectónicos y técnicos de este patrimonio singular de la Ciudad de Buenos Aires.

También se sumarán a la celebración el Programa Coros Porteños, con la actuación del Coral Centellando, y el Programa Cultural en Barrios con una clase abierta de filete porteño.

Astarita Diego/AFS

PROGRAMACIÓN

Shows musicales

14 h Barber jazz

14.40 h Dúo Tagini - Merlino

15.15 h Coral Centellando, perteneciente al Programa Coros Porteños. Repertorio de Luis Alberto Spinetta

15.40 h Barber Jazz

Actividades

14 a 16 h Clase abierta de filete porteño como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y sus diferentes técnicas, con participación del público y talleristas del Programa Cultural en Barrios.

14 a 17 h Exposición de antiguos autos Ford A - Club Amigos del Ford A (CAFA)

14 a 17 h Sociedad Victoriana Augusta Argentina

Visitas guiadas con inscripción previa en la web , desde el jueves 21/05:

13 h Mirador

14 h Reloj

15 h Mirador

16 h Mirador

La historia de la Torre Monumental

Inaugurada el 24 de mayo de 1916, y conocida durante muchos años como la Torre de los Ingleses, la Torre Monumental se convirtió en un testigo privilegiado del desarrollo urbano del siglo XX. Su estratégica ubicación junto a la terminal ferroviaria de Retiro, el Puerto de la Ciudad y el antiguo Hotel de Inmigrantes —hoy convertido en museo— hizo de este monumento una verdadera puerta de entrada a Buenos Airespara miles de personas que arribaban a la ciudad.

La torre fue concebida como un obsequio de la colectividad británica residente en la Argentina para celebrar el Centenario de la Revolución de Mayo de 1810. Diversas circunstancias retrasaron su construcción, iniciada finalmente en 1912 y concluida en 1916, consolidándose desde entonces como parte fundamental del paisaje histórico y cultural porteño.