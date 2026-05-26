En plena crisis, Adorni esquiva su informe en el Senado y se espera su declaración jurada
Mientras crecen las denuncias y la interna libertaria escala en la Casa Rosada, el oficialismo asegura que todavía no hay definiciones sobre cuándo el jefe de Gabinete acudirá a la Cámara Alta y descarta que la oposición tenga los votos para avanzar en su contra.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 26 de mayo. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.