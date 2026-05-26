Al igual que ocurrió en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete debería acudir al Senado de la Nación para dar cuenta del informe mensual de gestión. Sin embargo, desde el oficialismo descartan que la oposición “tenga los números”. Qué puede pasar con Manuel Adorni.

El jefe de Gabinete, por ley, debe acudir una vez por mes alternadamente a la Cámara de Diputados y al Senado para ofrecer su informe de gestión. A pesar de ello, es sabido que desde el comienzo de la democracia hasta la fecha no se ha exigido la presencia de ninguno de sus antecesores con tanta frecuencia en el Congreso.

Aun así, muchos legisladores esperan su presencia para que el funcionario explique las causas de presunta corrupción que lo involucran a él, a su esposa Bettina Angelletti y a su hermano Francisco Adorni.

En diálogo con El Cronista, desde el Ejecutivo descartaron que haya una fecha puntual en la cual el funcionario acudirá a la Cámara Alta.

Asimismo, aseguraron a que, de acudir, no está definido si irá acompañado de todo el Gabinete.

Hace solo un mes, el jefe de Gabinete acudió a la Cámara de Diputados con todos los funcionarios a cuestas y el aplauso en vivo de Javier Milei.

Adorni informe Diputados Fuente: REUTERS Mariana Nedelcu

Hoy esa foto es un poco más difusa: la pelea abierta entre el sector de Martín Menem, Lule Menem y Karina Milei con el sector de Santiago Caputo explotó en los últimos días. Esta interna abierta llegó al extremo de cancelar la Mesa Política el lunes.

Del lado de la oposición las opiniones son más diversas. Fuentes del peronismo provincial aseguraron a El Cronista que la Cámara no necesita “números” para citar al jefe de Gabinete.

Aun así, como es evidente que desde el oficialismo no hay intenciones de que el funcionario se presente, de querer hacerlo, la Cámara de Senadores podría interpelarlo o directamente aplicar una moción de censura.

Para estas dos medidas se necesitarían dos tercios de los votos de ambas Cámaras.

En este sentido, desde el oficialismo libertario en el Senado aseguraron que no están “los números”, por el momento, para que eso suceda, como tampoco están en la Cámara de Diputados.

Legisladores de bloques aliados al Ejecutivo, pero que responden a peronismos provinciales, indicaron a El Cronista que el jefe de Gabinete está en una posición cómoda tanto para el Ejecutivo como para el peronismo nacional.

Según indicaron diversas fuentes, tanto la conducción del PJ como el propio Milei quieren que Adorni permanezca en su cargo, aunque por cuestiones distintas. El PJ quiere que Adorni continúe horadando la imagen del Gobierno, y Javier Milei se niega a entregar a su alfil.

La situación de Francisco Adorni

Tras ordenar el levantamiento del secreto fiscal y bancario del hermano del jefe de Gabinete, Francisco Adorni, el juez Sebastián Casanello habilitó una batería extra de pedidos de prueba a demanda del fiscal Guillermo Marijuan. Desde la defensa del diputado bonaerense buscaron anticiparse con una presentación espontánea para aclarar las inconsistencias que motivaron la denuncia original.