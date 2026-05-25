En esta noticia La propuesta de Trump para ampliar el acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Irán “nunca tendrá” un arma nuclear, en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán para un acuerdo que ponga fin al conflicto.

El mandatario hizo estas declaraciones al rendir homenaje a los trece soldados estadounidenses muertos en el conflicto con la República Islámica, durante la ceremonia anual del Día de los Caídos celebrada en el Cementerio Nacional de Arlington, a las afueras de Washington.

“Estos hombres y mujeres extraordinarios dieron su vida para garantizar que el principal Estado patrocinador del terrorismo del mundo nunca tenga un arma nuclear. Y no la tendrá. Nunca la tendrá, se lo aseguro”, afirmó Trump, acompañado por el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

Más tarde, Trump insistió en su cuenta de Truth Social en que las reservas de uranio enriquecido de Irán serán entregadas a EE.UU. para ser destruidas, aunque no ofreció detalles del proceso que se supone estaría incluido en las negociaciones.

“El uranio enriquecido (¡polvo nuclear!) será entregado de inmediato a los Estados Unidos para ser repatriado y destruido o, preferiblemente —en conjunto y en coordinación con la República Islámica de Irán—, destruido in situ o en otra ubicación aceptable”, afirmó el mandatario en su mensaje.

Además, Trump añadió que este proceso debe contar con el acompañamiento de la Comisión de Energía Atómica o su equivalente, que actuará “como testigo” de este proceso.

Los dichos del gobernante se producen en un momento decisivo de las conversaciones entre ambos países. Estados Unidos e Irán intensificaron en los últimos días sus contactos y ultiman los detalles de un acuerdo que permitiría poner fin a la guerra.

Si bien funcionarios de la Casa Blanca confían en que pueda cerrarse en los próximos días , Teherán afirmó este lunes que no es inminente.

Según filtraciones a la prensa, el pacto incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones a Irán, pero dejaría el dossier nuclear para una fase posterior, lo que generó críticas de varios senadores republicanos aliados de Trump.

El presidente estadounidense Donald Trump inspecciona las columnas del pórtico norte de la Casa Blanca en Washington. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

La propuesta de Trump para ampliar el acuerdo con Irán

Al mismo tiempo, Trump, quiere que sus aliados en el golfo Pérsico, especialmente Arabia Saudí, se sumen a los Acuerdos de Abraham para normalizar las relaciones con Israel una vez se cierre el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz.

El republicano agradeció a los socios del Golfo su “apoyo y cooperación” en las negociaciones de paz con Irán y los invitó a sumarse a los “históricos Acuerdos de Abraham”, un pacto al que incluso sugirió que Irán podría adherirse en el futuro.