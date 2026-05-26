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La próxima semana, más precisamente el 2 de junio, el IAEF, Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, entidad que agrupa a gerentes de Finanzas, CFO y firmas del sector para debatir posiciones y realizar propuestas sobre el contexto económico y su influencia en el campo financiero, realizará su 43° Congreso Anual, a cuyo cierre confirmó presencia el presidente Javier Milei, quien se considera a sí mismo como familia de la entidad.

En efecto, Milei participó de las últimas versiones del Congreso y la Convención de Ejecutivos de Finanzas, tal como había prometido hacer durante la campaña electoral.

También participarán del evento que se desarrollará en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, en el barrio porteño de Recoleta, el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, quienes expondrán convocados para debatir el “nuevo contexto global, el desafío de la consolidación”, el lema convocante del Congreso.

El acto de apertura contará con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. El presidente del Comité Organizador, es Pablo De Gregorio.

El presidente del IAEF, Pablo Miedziak, explicó en este diálogo con El Cronista , media partner del Congreso , las expectativas del sector financiero tanto por el evento que tendrá como protagonista a este financista de larga trayectoria en el mercado como por el tipo de conclusiones a las que pretenden contribuir.

“El año que viene el IAEF cumple 60 años y somos una comunidad comprometida con que Argentina funcione mejor”, define Miedziak en el arranque.

-¿Cómo será la agenda de expositores?

-Vamos a tener presencia de autoridades del BCRA, al canciller vía streaming porque estará de viaje, gobernadores, senadoras, al Ministro de Economía, Luis Caputo. También estará Martín Menem para hablar de la articulación público-privada . Tendremos paneles de CFO, un panel de CEO de tres sectores (los de Mirgor, Ocasa y Visa ), economistas de primera línea y un reconocimiento empresario.

-¿Qué definiciones esperan escuchar?

-La Argentina atraviesa un momento bisagra y fundamental para el futuro. Se está logrando una estabilización, pero es un punto de partida, no de llegada. Hoy es más previsible lo que va a pasar en la Argentina en los próximos meses que lo que va a pasar en el mundo ; nadie espera una volatilidad muy grande en inflación o tipo de cambio. Hay reglas bastante más claras para los empresarios, aunque hay inversiones anunciadas que esperan a ver qué pasa en los próximos meses cuando tengan que “bajar los cheques grandes”.

“Se está logrando una estabilización, pero es un punto de partida, no de llegada. Hoy es más previsible lo que va a pasar en la Argentina en los próximos meses que lo que va a pasar en el mundo”

-¿Los condicionantes vienen de la política o de la evolución del propio modelo?

- La política siempre es importante para cualquier decisión; el inversor evalúa cuál es el Gobierno y si las reglas se mantendrán por un año y medio o por cinco años y medio . Desde la microeconomía, tras meses de pérdida de salario real, en mayo empezó a haber un cambio. Se cortó la inercia inflacionaria y la morosidad, que tocó pico en abril, empezó a descender en mayo. El consumo también empezó a repuntar tras un abril que fue uno de los peores meses. Mayo empezó a repuntar. Con lo cual creo que teníamos que empezar a ver es que esta tendencia que efectivamente haya sido un corte de tendencia y que se venga un segundo semestre mucho mejor que el primero. En donde en donde realmente se termine de bajar la inflación, la morosidad y adicionalmente esto empiece a reactivar un poco más el consumo del micro.

“La política siempre es importante para cualquier decisión; el inversor evalúa cuál es el Gobierno y si las reglas se mantendrán por un año y medio o por cinco años y medio”

Este es un gobierno muy reformista que creó un Ministerio de Desregulación para cambiar las reglas del juego. Hay sectores ganadores como la minería, Oil & Gas y el agro. Otros deben reinventarse. Pero el Gobierno creo que está siendo bastante claro, diciendo “estas son las reglas”, o sea, no está cambiando las reglas. Dice cuál espera que sea el tipo de cambio, dice: “yo quiero un libre comercio” y después los empresarios tienen que salir a jugar con las nuevas reglas de este plantea de Gobierno.

-En el programa también hay un capítulo vinculado al análisis de otras experiencias regionales.

-El año pasado tuvimos al presidente del Banco Central peruano, Julio Velarde, y a Santiago Bausili. Perú es un caso a aprender porque han logrado separar la volatilidad política de la económica durante 20 años. En esta convención traeremos a exministros de Economía de Paraguay y Uruguay para analizar cómo lograron estabilizar sus economías y bajar la inflación.

-¿Los gobernadores qué lugar tendrán?

-Estamos confirmando esta semana a los de Chubut, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Hay una alineación importante con el Gobierno nacional, como se vio en el Argentina Week en EE.UU.

-¿Cómo definirían el momento actual de la Argentina?

-Nuestro mensaje es: no hay crecimiento sin inversión, no hay inversión sin reglas claras y no hay desarrollo sin articulación público-privada. El primero es no hay crecimiento si no hay inversión. Y la inversión no llega por decreto, sino cuando hay confianza, previsibilidad y cuando el que arriesga capital sabe que las reglas de juego no van a cambiar un día para el otro. El segundo punto es que no hay inversión sin reglas claras. La Argentina tiene un déficit histórico, que es que ha cambiado todas las reglas. Entonces, necesitas acuerdos que trasciendan los gobiernos y que deben enseñarle de largo plazo. Estábamos acostumbrados tiempo atrás a que las compañías tomen decisión trimestre a trimestre. Bueno, las compañías tienen que tomar decisiones y los inversores en base a lo que va a pasar en la próxima década. Y el tercer punto importante es no hay desarrollo si no hay articulación público-privada. El Estado solo no puede y el sector privado tampoco puede solo. Con lo cual, se necesita una agenda común con objetivos compartidos y con responsabilidad de un lado y el otro. Y por eso vamos a tener muchos expositores del sector privado y muchos funcionarios, para que cuenten qué están viendo.

“En donde en donde realmente se termine de bajar la inflación, la morosidad y adicionalmente esto empiece a reactivar un poco más el consumo del micro”.

El presidente Javier Milei concurre a las convenciones y congresos de los ejecutivos de finanzas.

Conceptos

Los títulos de los paneles que abarcarán la jornada del 2 de junio en el Congreso de IAEF son una suerte de guía de lo que pretenden abordar los ejecutivos de finanzas. Destacan los siguientes títulos:

-Consensos mínimos para la Estabilidad y la Inversión.

-Casos de éxito en la región

-Democracia Instituciones y reformas. Lecciones de Europa

-Decisiones en tiempo real: La visión empresaria

-En la mesa chica: lo que realmente piensan los CEO´s

-Del contexto macro a la dinámica micro: claves Para entender la economía actual

-Financiamiento e inversión. De las expectativas a la instrumentación

-Tres miradas, un desafío: construir acuerdos para el crecimiento del país

-Reformas Estructurales y Paz Social

-El desafío de consolidar un cambio. La mirada de los Gobernadores.

Según informaron los organizadores, el listado de los disertantes invitados es el siguiente:

Javier Milei - Presidente de la Nación.

Luis Caputo – Ministro de Economía de la Nación.

Pablo Quirno , Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.

Vladimir Werning – Vicepresidente del BCRA.

Pelayo Castro - Deputy Managing Director de Americas en EEAS.

Rogelio Frigerio - Gobernador de la Provincia de Entre Ríos (a confirmar).

Maximiliano Pullaro , Gobernador de la Provincia de Santa Fe (a confirmar).

Ignacio Torres - Gobernador de la Provincia de Chubut (a confirmar).

Martin Menem – Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

Miguel Kiguel – Director Ejecutivo de EconViews.

Jose Alonso , CEO de Grupo Mirgor.

Santiago Castro Piccolo – CEO de OCASA.

Azucena Arbeleche , Economista y ex Ministro de Economía y Finanzas de Uruguay.

German Rojas Irigoyen , Presidente de Banco Basa S.A. y Ex Ministro de Hacienda de Paraguay.

Rafael Grossi , Director General del OIEA (a confirmar).

Marcelo Iribarme , CFO de Sidersa.

Adolfo Zuberbuhler , CFO de Pampa Energía.

Carolina Losada , Senadora Nacional por la Provincia de Santa Fe.

Flavia Royon , Senadora Nacional por la Provincia de Salta.

Nadia Márquez, Senadora Nacional por la Provincia de Neuquén.

Fernando Marengo , Chief Economist & Partner de Black Toro Global Investment.

Gabriela Renaudo, CEO de VISA Argentina Y Región Cono Sur.

También participarán en la moderación del Congreso Hernán de Goñi, Director Periodístico de El Cronista, y los periodistas Florencia Donovan y Pablo Wende.

Para la Ceremonia de Cierre, contaremos con las palabras del Sr. Presidente