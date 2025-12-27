A pocos días del estreno de las nuevas bandas cambiarias en enero, Salvador Di Stefano, conocido popularmente como el “Gurú del Blue”, anticipó qué podría pasar con el dólar durante el verano y lanzó una tajante recomendación a quienes apostaron en comprar divisas como mecanismo de ahorro.

En una entrevista con FM 99.9, el analista financiero desestimó el riesgo de la denominada “trampa del verano”, aquel temor estacional sobre una posible disparada del tipo de cambio por la caída en la demanda de pesos .

Explicó que, si bien históricamente la demanda de pesos cae en verano, el actual superávit fiscal del Banco Central rompe con los ciclos lineales económicos del pasado. “Vamos a tener un verano muy tranquilo en materia de dólares”, afirmó y destacó que la aprobación del presupuesto 2026 permitirá al país emitir deuda bajo ley extranjera, lo que fortalecerá aún más las reservas.

La nueva bomba del Gurú del Blue para los ahorristas sobre el dólar en 2026: “Es muy difícil que...”

Este ingreso de divisas, según su visión, “prácticamente va a boicotear la posibilidad de que haya alguna suba del tipo de cambio o una devaluación del peso en la Argentina”. “Yo lo veo muy estable al peso en los próximos meses”, opinó.

Respecto al comportamiento del billete estadounidense, el analista fue tajante al comparar su evolución con el avance de precios desde el inicio de la gestión actual. Puntualmente, recordó que el dólar blue subió un 50% en dos años (de 1.000 a 1.500 pesos), mientras que la inflación acumulada alcanzó el 140%.

De esta forma, sugirió que quienes apostaron al atesoramiento de divisas sufrieron una pérdida significativa de poder adquisitivo en términos reales.

“Aquellas personas que hablan de que puede haber una devaluación son los que no vendieron sus dólares y están esperando tener revancha que no le va a venir nunca. Porque hoy es muy difícil que el dólar valga más de $ 3,000″, aseguró.

“No hay forma de que el dólar iguale la performance de la inflación desde que asumió Milei hasta ahora. Yo creo que los que ahorraron en dólares deberían pensar en invertirlo y de esa forma ver si puede recuperar el dinero de forma más rápida, pero se ha perdido mucho poder adquisitivo", completó.

Bajo esta premisa, Di Stefano señaló que el atesoramiento pasivo ha dejado de ser un negocio. “Un plazo fijo le ganó al dólar en toda la carrera en los últimos dos años“, concluyó.